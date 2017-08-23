FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 351

stranger :

Sen bir şizo değil misin?) Düşüncelerini normal bir şekilde ifade et, bir grup değil ... ve burada tutarsız bir tane bırakıyorsun.

Sadece çarşıda tohum ticareti yapabilirsin ve sonra birleşirsin))))))))))))))

Normal düşünceler - pound, harrier tamamen ayarlanabilir çiftlerdir, Avustralya, euro en çok yatırım yapılan pazarlardır. (piyasa çiftinde (para birimi), fiyat hem alıcılar hem de satıcılar ile sürekli çalışmak zorundadır - bu TA ile sonuçlanacaktır).

Evet, yapabilirim , bu arada, bazı yönlerden haklıydınız - bu TC'nin şartlarına denk geldi. Spesifik olarak, 3 güne kadar m1 için piyasaya giriş olmayabilir, D1 ay ve üzeri için giriş olmayabilir.

 
.
 
Bu saçmalığın ne hakkında olduğunu hiç anlamıyorum, ama Büyük olanın bizimle paylaşmasını seviyorum ....
 
Bu saçmalığın ne hakkında olduğunu anlamıyorum, ama Büyük olanın bizimle paylaşmasını seviyorum ....
Zamanla, ticaretimde Stop Loss göründü ve sizinki kayboldu. ))))))) En çok yatırım (piyasa) çifti euro/avustralya çiftidir. Bunu kontrol edebilirsiniz - her şey orada - kanallar, GUI'ler, trendler, daireler.
 
Bu saçmalığın ne hakkında olduğunu hiç anlamıyorum, ama Büyük olanın bizimle paylaşmasını seviyorum ....

kopyalarsan daha sonra gelebilir)))) (aniden çıldırırsam silebilirim)

bir konu bile sorabildiğin sürece)))

 
Ishim :

...aniden çıldırırsam silebilirim...

Üç gün içinde silmeyeceğinize söz verin. Bu süre zarfında psikoz olmadan hayatta kalabilir misin?

Bunun senin için zor olduğunu anlıyorum, gerçek bir sınav. Ama SEN yapabilirsin... Ama SEN yapabilirsin... Sana inanmayan yoktur... Sana inanmayan yoktur... )))

 
Bu saçmalığın ne hakkında olduğunu hiç anlamıyorum, ama Büyük olanın bizimle paylaşmasını seviyorum ....
O mükemmelliktir. )))
 
Ishim :

kopyalarsan daha sonra gelebilir)))) (aniden çıldırırsam silebilirim)

hatta bir konu sorabilirsiniz)))

Hayır, Öğretmenim, çıldırma, biliyorsun - SİZE saygı duyuyoruz.)))

Sor... Her zaman bir soruyla ilgilendim - ne içiyorsun?....

Anatoli Kazharski :
O mükemmelliktir. )))

ey güçlü

 
Yarın ayı 3150-60'tan itecek
 
stranger :
Yarın ayı 3150-60'tan itecek
Zaten ~%96/%4 olduğu göz önüne alındığında harika bir hediye olurdu. ;)
