FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 757

Yeni yorum
 
Burada geçitleri sevmediklerini biliyorum. Kivizhip ile ilgili tavsiyeyi kim dinlediyse, onu zaten alabilirdi, kim inanmadı, lat.   suum cuique (herkese tatlılarına göre).
Латинский язык — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Самоназвание: Страны: Официальный статус: Регулирующая организация: Вымер: Классификация Категория: Письменность: Языковые коды ГОСТ 7.75–97: ISO 639-1: ISO 639-2: ISO 639-3: Латинский язык является одним из наиболее древних письменных индоевропейских языков. Большое количество слов в европейских (и не только) языках имеет...
 
Vladimir Zubov :

USDCAD BuyLimit 1.32075 SL 1.31535

AUDUSD Satış Limiti 0.70189 SL 0.70687

GBPUSD SatışLimit 1.53897 SL 1.54114

USDCHF SellLimit 0.97843 SL 0.98224

TakeProfit x3x5 SL RM Mevduatın %1'i

İyi şanlar!

.......Ancak kibritlere dikkat edin.

[Silindi]  
Vadens :

İyi şanlar!

.......Ancak kibritlere dikkat edin.

Bu, robotun hesaplamalarının bir sonucudur, bir ticaret çağrısı değildir ve seviyeler yalnızca günlük mumun kapanışına kadar geçerlidir. Yine, bu sadece bir deney, lütfen bana tekme atmayın)))

Burada ticaret tavsiyeleri vermek genellikle alışılmış değildir, çünkü kimse iyi demezse ve teşekkür ederse, tam tersine çatıdan yeterlidir)

 
Vladimir Zubov :
Bu, robotun hesaplamalarının bir sonucudur, bir ticaret çağrısı değildir ve seviyeler yalnızca günlük mumun kapanışına kadar geçerlidir. Yine, bu sadece bir deney, lütfen bir şey olursa beni tekmeleme)))
Evet, bırak o kişi... ...Çalışırken Yaradan'ı tekmeleyen bacağını kurutsun!
[Silindi]  
Vadens :
Evet, bırak kurusun........... işlerinde Yaradan'ı tekmeleyen bacağını!
Bu doğru)))
 

azfaraon :
Гляньте пожалуйста на евройенку ..уж больно аппетитно выглядит ...Ваше мнение ...

haftalarca yapışır, geri alma işleminden satın alın:

[Silindi]  
Lesorub :
Dün euronun/doların yükseldiğini ve euroyen'in/düştüğünü söyledim ama bana salak dediler ve şimdi kim salak lütfen söyleyin
 
Lesorub :
Tam netlik için, euro için aynı çubukların bir resmine mi ihtiyacınız var?
 
new-rena :
Tam netlik için, euro için aynı çubuklarla ne olur?

öyleyse sat, daha ne olsun:

 
Lesorub :

öyleyse sat, daha ne olsun:

azfaraon :
Dün euronun/doların yükseldiğini ve euroyen'in/düştüğünü söyledim ama bana salak dediler ve şimdi kim salak lütfen söyleyin

Q.E.D...

Böyle bir olayın şerefine kırmızıyla kapatılmış euro-bisikletlerim var...

1...750751752753754755756757758759760761762763764...1996
Yeni yorum