FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 757
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
USDCAD BuyLimit 1.32075 SL 1.31535
AUDUSD Satış Limiti 0.70189 SL 0.70687
GBPUSD SatışLimit 1.53897 SL 1.54114
USDCHF SellLimit 0.97843 SL 0.98224
TakeProfit x3x5 SL RM Mevduatın %1'i
İyi şanlar!
.......Ancak kibritlere dikkat edin.
İyi şanlar!
.......Ancak kibritlere dikkat edin.
Bu, robotun hesaplamalarının bir sonucudur, bir ticaret çağrısı değildir ve seviyeler yalnızca günlük mumun kapanışına kadar geçerlidir. Yine, bu sadece bir deney, lütfen bana tekme atmayın)))
Burada ticaret tavsiyeleri vermek genellikle alışılmış değildir, çünkü kimse iyi demezse ve teşekkür ederse, tam tersine çatıdan yeterlidir)
Bu, robotun hesaplamalarının bir sonucudur, bir ticaret çağrısı değildir ve seviyeler yalnızca günlük mumun kapanışına kadar geçerlidir. Yine, bu sadece bir deney, lütfen bir şey olursa beni tekmeleme)))
Evet, bırak kurusun........... işlerinde Yaradan'ı tekmeleyen bacağını!
azfaraon :
Гляньте пожалуйста на евройенку ..уж больно аппетитно выглядит ...Ваше мнение ...
haftalarca yapışır, geri alma işleminden satın alın:
Tam netlik için, euro için aynı çubuklarla ne olur?
öyleyse sat, daha ne olsun:
öyleyse sat, daha ne olsun:
Dün euronun/doların yükseldiğini ve euroyen'in/düştüğünü söyledim ama bana salak dediler ve şimdi kim salak lütfen söyleyin
Q.E.D...
Böyle bir olayın şerefine kırmızıyla kapatılmış euro-bisikletlerim var...