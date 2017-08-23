FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 1015

Владимир Жириновский :
ah çocuklar....
Profura gerçekten yükselmeye hazırlanıyor... (şimdi fiyat bir araya geliyor).
erken hallettim (((
Teşekkür ederim!
stranger :

Çubuklar yanlış yere takıldığında ecstasy olur)))

Audi'ye göre, selimitleri 7150-60'a koyardım.

Herkese selam.

Audi şeridi genel olarak henüz satışa açılmamalı, ayılar ekilecek ... yeni yıla kadar 0.76300 civarında bir yere ...

 
iIDLERr :
Ay 7509'a benzeyen neye sahip?

ve xs:

 
Sergey Novokhatskiy :

Herkese selam.


merhaba kuzey)
Ve Euro için tahmin lütfen)
Teşekkür ederim!
 
Владимир Жириновский :
merhaba kuzey)
Ve Euro için tahmin lütfen )
Teşekkür ederim!

bekle uyu...

orada bir yıl...

 
Владимир Жириновский :
merhaba kuzey)
Ve Euro için tahmin lütfen)
Teşekkür ederim!

lütfen

1.18 ve 1.200'e kadar birkaç satın alma emrim var

Владимир Жириновский :
merhaba kuzey)
Ve Euro için tahmin lütfen)
Teşekkür ederim!
Sonunda 1.1330-40 sanırım (momentumu beklemem gerekiyor) ve sonra 1.096'ya düşüyor .....
 
Lesorub :

bekle uyu...

orada bir yıl...

Eh, 1.17'ye kadar, Kuzey aynı şeyi boyadı) Ve öyleydi)
 
Владимир Жириновский :
Eh, 1.17'ye kadar, Kuzey aynı şekilde boyadı) Ve öyleydi )
bundan mı kazandın
 
Sergey Novokhatskiy :

lütfen

1.18 ve 1.200'e kadar birkaç satın alma emrim var

açık)
1.17 için bir düzeltme var mı? Daha önce orada bir tahmin çizdin.
Mesele her iki yönde de zikzak çizebileceğiniz 1.18 ve 1.20'yi beklemek.

Evet... Uzun süre cumming durduramıyorum ))) Pips bundan hoşlanıyor.
