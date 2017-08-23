FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 443

new-rena :

Bu ne için? Ne yapıyorsun ve kimi kanıtlamak istiyorsun?

Spesifik olarak, söyle ve göster - karışıklık nerede?

Hiç kimse ve hiçbir şey. Her şey herkes tarafından görülebilir. Ne demek istediğinizi iletmek konusunda mutlak bir başarısızlığınız var. İfadeler o kadar belirsiz ve çelişkili ki, hiçbir şey yazmamanız daha iyi olur. Sadece oku. ;)

azfaraon :
İlgileniyorum... Konu ne kadar yakınsa... Herkes için faydalı olacağını düşünsem de.... Şimdi, bir makale yazarsanız (ücretli), o zaman hiç fiyat olmayacak..

Makale, forumda yazdığı ile aynı tarzda yazılmışsa, böyle bir makale kabul edilmeyecektir.

 
Anatoli Kazharski :
Hatta bu cümlede öyle bir karmaşa var ki noktalama işaretleri bile yardımcı olmuyor. ))

2 yabancı

ve bunlar akıllı bir kibarın sözleri ve başka nasıl bir chela var ....

 
stranger :
Anlaşılmaz olanı herkes duymak istediğini söyler. eğer gülmezlerse
İşin garibi, birisiyle meydan okurcasına aynı fikirde olması ve sonra hiçbir şey anlamadığı ortaya çıkıyor.
 
İçeriden bilgi nereden alabilirim. Belki ilginç bir site vardır.
 
Anatoli Kazharski :
İşin garibi, birisiyle meydan okurcasına aynı fikirde olması ve sonra hiçbir şey anlamadığı ortaya çıkıyor.
komik olan (?), özellikle söyle ve göster.
 
iIDLERr :
hammadde hayranları için: vizona bir bakın. bence ay daha güzel olacak. (W'de)

orada, 8,5'e kadar bir saç tokası nasıl içileceği gösterilebilir. "Piyasa dışı" bir para birimi

 
azfaraon :
bundan bahsediyorum


 
Anatoli Kazharski :

İflas ne anlama geliyor ve bu tür hakaretler neye dayanıyor? Ne de olsa hiçbir şey açıklamadım, çünkü sormadın, yoksa sen mi?

Henüz hiçbir şey hakkında konuşmaya başlamadık ama hakaretler çoktan başladı.

 
vaz :
İçeriden bilgi nereden alabilirim. Belki ilginç bir site vardır.
İyi şaka :)
 
new-rena :
İflas ne anlama geliyor ve bu tür hakaretler neye dayanıyor? Ne de olsa hiçbir şey açıklamadım, çünkü sormadın, yoksa sen mi?

Rena, dikkat etme

