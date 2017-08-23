FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 687

forexman77 :
Sadece matematiğin ticaret için geçerli olup olmadığını merak ediyorum. Örneğin, bazı formüllere göre filtreleme.
ticaret sadece matematiktir. Risk yöneticisi bir şeye değer...
 
Vladimir Zubov :
Kapanış bir demet halinde mi yoksa her bir çift ayrı ayrı mı?
Parite tahmin hedefine ulaşacak ve kapanacak. // ulaşırsa)))
 
new-rena :
ticaret sadece matematiktir. Risk yöneticisi bir şeye değer...
Bu biraz farklı. Alıntıları filtreleyebileceğinizi ve şimdi bir trend veya bir daire tanımlayabileceğinizi buldum. Ancak, henüz formüllere aşina değilim. Hiçbir şey anlamadım.
 
forexman77 :
ve burada matematikle nasıl tahmin yapılır yazmadım. Kişiseldir ve zor kazanılır.
 
new-rena :
Anlatmaya gerek yok... ilginç değil.
Tahmin satırını (örneğin İbranice) grafikte göster (hedef alan)
Bir nevi Myth küpleri gibi. Havanın ne zaman olacağını tahmin edelim.
+ csv'de boşaltma (tarih, ohlk, tahmin satırı). Tabii ki çok gizli değilse)))
 
Vizard_ :
önce bir ay çalışsın. ilk atış hiçbir şeydir. Orada küçük bir risk koydum, dediğin gibi gözlemleyeceğiz.
 
Vizard_ :
Bu LV ile ilgili değil... modelle ilgili.
Bazen biraz bağışlarsın... ve yıllarca süt verirsin.
Avrupa rahatladı ... ona mülteciler)))
Çin? Evet, Çinliler deli. Pendostan'ı hackliyorlar.
Yaptırımlarla cezalandıracağız)))
http://ria.ru/analytics/20150831/1219624140.html

Hakemler muhtemelen biliyor)))

Evet, hakem zaten bizim her şeyimiz.

not

makalenin sonunda "her şey hakkında değil";))

Yani Amerika, belki bir konuda haklıyken bile yanlış olduğu bir durumda buldu. Diyelim ki, çok önemli dünya güçleriyle dünyada nasıl davranılıp nasıl davranılmayacağı konusunda üslup anlaşmazlıkları yüzünden.

"geçmiş günler" :))

 
 
Alexander Laur :
Algoritmada hata ayıklama demosu gayet iyi. Performans açısından ana "çiçekler" gerçek hayatta gidecek, demo bunun için hiçbir şey değil!

Birkaç üçgen çalıştım. Bazıları olumlu, bazıları olumsuz.

Soru, bu konuda deneyimli bir kişinin nasıl olacağıdır - üçgendeki partiler aynı olmalı mı?

