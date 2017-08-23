FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 687
Sadece matematiğin ticaret için geçerli olup olmadığını merak ediyorum. Örneğin, bazı formüllere göre filtreleme.
Kapanış bir demet halinde mi yoksa her bir çift ayrı ayrı mı?
ticaret sadece matematiktir. Risk yöneticisi bir şeye değer...
Bu biraz farklı. Alıntıları filtreleyebileceğinizi ve şimdi bir trend veya bir daire tanımlayabileceğinizi buldum. Ancak, henüz formüllere aşina değilim. Hiçbir şey anlamadım.
ve burada matematikle nasıl bir tahmin yapılacağını yazmadım. Kişiseldir ve zor kazanılır.
Tahmin satırını (örneğin İbranice) grafikte göster (hedef alan)
Bir nevi Myth küpleri gibi. Havanın ne zaman olacağını tahmin edelim.
+ csv'de boşaltma (tarih, ohlk, tahmin satırı). Tabii ki çok gizli değilse)))
Anlatmaya gerek yok... ilginç değil.
Bu LV ile ilgili değil... modelle ilgili.
Bazen biraz bağışlarsın... ve yıllarca süt verirsin.
Avrupa rahatladı ... ona mülteciler)))
Çin? Evet, Çinliler deli. Pendostan'ı hackliyorlar.
Yaptırımlarla cezalandıracağız)))
http://ria.ru/analytics/20150831/1219624140.html
Hakemler muhtemelen biliyor)))
Evet, hakem zaten bizim her şeyimiz.
not
makalenin sonunda "her şey hakkında değil";))
Yani Amerika, belki bir konuda haklıyken bile yanlış olduğu bir durumda buldu. Diyelim ki, çok önemli dünya güçleriyle dünyada nasıl davranılıp nasıl davranılmayacağı konusunda üslup anlaşmazlıkları yüzünden.
"geçmiş günler" :))
Algoritmada hata ayıklama demosu gayet iyi. Performans açısından ana "çiçekler" gerçek hayatta gidecek, demo bunun için hiçbir şey değil!
Birkaç üçgen çalıştım. Bazıları olumlu, bazıları olumsuz.
Soru, bu konuda deneyimli bir kişinin nasıl olacağıdır - üçgendeki partiler aynı olmalı mı?