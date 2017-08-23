FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 279

new-rena :
Yazık ki Öğretmen yok .... Ve HIS tahminleri de ... Bu nedenle oynaklık sıfırda)
O bizim her şeyimiz!!!
 
new-rena :
Biraz bekleyin ve hepinizi ısıracak, ısıtma yastıklı bir as, gergin bir şekilde yanlarında sigara içecekler :)
 
Firavun daha sonra dün euro ile ilgili sterlin ile gün içinde doğru der gibiydi...
 
navigator.mt5 :
O'nu onurlandırıyoruz, O bizi sekiz yıldır paramparça ediyor....

Öğretmene saygı duyuyor musun?!!!

ders kitabında olduğu gibi =))

 
stranger :
Lunya satın al, şimdi yapabilirsin, ne bekleyebilirsin)))

ek onu fırlattı...

Diyorum ki, 11.00 Moskova saatinden sonra tüm pazar ...

 
Lesorub :

ek onu fırlattı...

Öyleyse neden almadım, tarlayı koşardım)))
 
Oh lanet! Altının ikinci yarısı kapandı. Tolya, gidelim!
 
Roman Busarov :

Mavi bir arka planda ne tür bir post factum - buraya yazın ve daha spesifik olun (bu ne tür bir "gevezelik", aralığı belirtin) - Yüksek hızlı dalışınız için rakipleriniz olacağını düşünmüyorum. ))))))))))
 
navigator.mt5 :
Biraz bekleyin ve hepinizi ısıracak, ısıtma yastıklı bir as, gergin bir şekilde yanlarında sigara içecekler :)
kimse hiçbir şeyi yırtmayacak - böyle bir plan yok, ancak vaat edilen rapor olacak - sadece kapatın ve düzenleyin.
