FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 138
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
sürmek:
Numara. Ülserim yok. Sana her zaman göründüğü gibi kimseyi inşa etmeye çalışmadım. Ülser yok. Sağlığım %100 ve herkese aynısını diliyorum. )))
Asla saldırgan bir kelime yazmadım. Eleştiri elbette serttir, ancak saldırgan değildir. Burada, bazı duş neredeyse müstehcenlik. Bunu yapamam. Eh, eğer sadece zihinsel olarak. )))
sürmek:
durak yok mu?
ihtiyaç vardır?
peki ya yarbay? Öyleydi?
Ekran görüntüsünü piste koymayı unuttum
hepsi 09.2015 tarihine kadar
neyi eleştiriyorsun??? muinyu yaz...
ihtiyaç vardır?
Pek çok tuğla ve yüz buruşturma ifadesinden (acı içinde kıvranan ifadeler), zaten yörüngede olduğunuz açıktır. Bu da eleştiridir. )))