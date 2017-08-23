FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 138

Yeni yorum
 
Lesorub :

sürmek:


durak yok mu?
 
Anatoli Kazharski :

Numara. Ülserim yok. Sana her zaman göründüğü gibi kimseyi inşa etmeye çalışmadım. Ülser yok. Sağlığım %100 ve herkese aynısını diliyorum. )))

peki ya yarbay? Öyleydi?
 
Anatoli Kazharski :
Asla saldırgan bir kelime yazmadım. Eleştiri elbette serttir, ancak saldırgan değildir. Burada, bazı duş neredeyse müstehcenlik. Bunu yapamam. Eh, eğer sadece zihinsel olarak. )))
neyi eleştiriyorsun??? muinyu yaz...
 
Lesorub :

sürmek:

her şey ne kadar tanıdık ve kullanışlı. Bu bir gerçektir. Piyasada böyle bir şeyi tokatlamak daha zor ve bugün bunun nasıl yapılacağını pratik olarak anlattım. Kim ne duyar ... Hareketi aylardan alıyoruz, +/- puanlar (her çift için farklıdır ve değişmez ve adıma eşittir. Euro için - 140, ay için - 280) ve roket uçuşta zaten sayılıyor)) Puanlar risk altında dikkate alınır -yönetici...vb. vb.
 
Alexander Zagryadskiy :
durak yok mu?

ihtiyaç vardır?


 
iIDLERr :
peki ya yarbay? Öyleydi?
Numara. Hiç hizmet etmedi. Emirleri takip edemiyorum. kaçınmayı başardı. Bazı psikolojik numaralar uygulamak zorunda kaldım. Bu kadar basit olduğu ortaya çıkınca şaşırdım. ;)
 

Ekran görüntüsünü piste koymayı unuttum

hepsi 09.2015 tarihine kadar

 
Lesorub :
neyi eleştiriyorsun??? muinyu yaz...
Pek çok tuğla ve yüz buruşturma ifadesinden (acı içinde kıvranan ifadeler), zaten yörüngede olduğunuz açıktır. Bu da eleştiridir. )))
 
Lesorub :

ihtiyaç vardır?


onlara her zaman ihtiyaç vardır (bence). Özellikle para biriminde
 
Anatoli Kazharski :
Pek çok tuğla ve yüz buruşturma ifadesinden (acı içinde kıvranan ifadeler), zaten yörüngede olduğunuz açıktır. Bu da eleştiridir. )))
sızlanmandan anladın, başka bir yerde başkasını tedavi edebilir misin?
1...131132133134135136137138139140141142143144145...1996
Yeni yorum