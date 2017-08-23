FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 524
Bakın Audi ne düşüyor, hiç de dolar büyüdüğü için değil...
gj
son keskin düşüş SADECE audi ve kiwi içindi
Euro ve metallerin büyümesiyle
böylece paralar arttı - katılmıyorum
ps
spekülatörler Temmuz'da Audi'ye şort üretti
http://fxtrade.oanda.co.uk/analysis/commitments-of-traders
şimdi onlar zirvede
Yani euro 1.40'tan 1.05'e düşmedi mi? ...görür gibiydi ....
yuan nereye gitti, dündü....
ve rüzgar başarısız oldu ...
ps
birkaç gün önceki olaylar hakkında konuşmak
uzun vadede, herkes dolar karşısında eşzamanlı olarak düşer-büyür IMHO
Ve otururlar ve tutarlar...
kesinlikle
ve CITY bunun hakkında yazıyor - kısaltmayı öneriyorlar (düşüş trendi)
Bakın Audi ne düşüyor, hiç de dolar büyüdüğü için değil...
Ve otururlar ve tutarlar...
iplik,
ve spekülatörler - işlemi başlatanlar kimlerdir ???????????????
açıkça ifade edildi mi?
kesinlikle
ve CITY bunun hakkında yazıyor - kısaltmayı öneriyorlar (düşüş trendi)
ONTI kim bilmiyorum, benim için sadece O otoritedir)))
Afrika'da spekülasyon yaptılar ve spekülasyon yaptılar)
Peki, Temmuz'da şort attılar, kaç yene attılar, ne kadar? Bu şortların neresinde boo var? Kaç tanesini kapattılar ve kaçı elde kaldı? Ya da belki geçen hafta 7270'e 1250 kontrat satın aldılar? Neden onların anlaşmalarına ihtiyacımız var?
Bir şekilde ONTI her şeyi idareli bir şekilde ifade eder)))
Che ve ben dondum ... xs.