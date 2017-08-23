FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 20

Pound'u bir dolara karla kapattım, ancak EURGBP için durum üzücü - açgözlüydüm ve mümkün olduğunda kapatmadım....
 
stranger :
Bugün euro alırdım ama 0830'dan daha pahalı değil.
Euro için topladığım kadarıyla bugün çok nadir görülen bir durum ve çok lezzetli görünüyor. ;)
 
Ishim :

avustralya/yen alış limiti 91.33 tp 91.57 sl 91.08

işe yaramazsa, boğa satış limiti 91.88 tp 91.65 ile oynayabilirsiniz zararı durdur 92.10 (veya veya)

 
Ve nasıl oldu da çizelgedeki "planlanmış" çizgiler geçmişe gitti? Yoksa A ve B seçeneği mi?
 
stranger :
Bugün euro alırdım ama 0830'dan daha pahalı değil.

PARA NE OLDU??? haber yok gibi...

sternzh, sabah tahminini haklı çıkarmak için yarda pound aldın mı?))))))) İyi hissediyorum, uzunlardeyim

 
-Aleks- :
Renkler koyulaşıyor ama bugün Cuma....

 
-Aleks- :
ikinci sırayı koy - bu ileride işe yarayacak.
 
Vizard_ :
Sen.. Ben ciddiyim! Bugün kötü bir söz söylemeyeceğim. Söz vermek!

Dışarı çık ve kontrol et!)))

gölgelik! Tek bir kötü söz yok!
Çocuk dedi - çocuk yaptı!
Övgü?)))
 
-Aleks- :
new-rena :


Bence yükselirse, o zaman sadece önümüzdeki hafta, ama euro karşısında iyi gitmesi için aşağı gitmem gerekiyor ...


Nikolai Romanovski :
Düşünülmeyebilir ama bu krizler sinirleri yorar. Sokaklarda holiganlar olduğu için dinlenmek için Yunanistan'a gitmeyeceğim.
