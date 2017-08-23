FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 20
Bugün euro alırdım ama 0830'dan daha pahalı değil.
avustralya/yen alış limiti 91.33 tp 91.57 sl 91.08
PARA NE OLDU??? haber yok gibi...
sternzh, sabah tahminini haklı çıkarmak için yarda pound aldın mı?))))))) İyi hissediyorum, uzunlardeyim
Alışverişe başladı...
Yakında ticaret sona erecek ve sterlin güçlü bir şekilde ateş etmeli.
Renkler koyulaşıyor ama bugün Cuma....
Ve nasıl oldu da çizelgedeki "planlanmış" çizgiler geçmişe gitti? Yoksa A ve B seçeneği mi?
Sen.. Ben ciddiyim! Bugün kötü bir söz söylemeyeceğim. Söz vermek!
Dışarı çık ve kontrol et!)))
Çocuk dedi - çocuk yaptı!
Övgü?)))
ATS'nin yardımıyla neyin ucuz olduğunu tahmin etmek çok zor. Bugün ellerimle hiçbir şey satın almadım.
Yakında ticaret sona erecek ve sterlin güçlü bir şekilde vuracak.
Bence yükselirse, o zaman sadece önümüzdeki hafta, ama euro karşısında iyi gitmesi için aşağı gitmem gerekiyor ...
Ve gerçek olmadığı için sayılmaz))