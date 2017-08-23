FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 651
Yaşlı olan bir hedef koydu ve bekledi. Öğrettiği buydu. Ne kullandığı önemli değil. Temel olarak, uzun vadeli olmadığı sürece herhangi bir hedef nakavt edilecektir. +/-70 puan mevcut olandan 4 haneli maksimum bir hafta içinde olasılığı yüksek + kural daha pahalı / daha ucuzdur.
Aynı ipliği 4-rke'de okursanız, onu en ayrıntılı şekilde çiğnediler - stopların nasıl doğru yerleştirileceği. Tartışma en az 4 ay sürdü.
Ayrıca 4-rke'de, "döşemeler" olarak adlandırılan duraklarla basit bir strateji icat edildi.
Arzunuz, sabrınız, heyecan eksikliğiniz ve doğru risk hesaplamanız varsa, Forex'te para kazanabilirsiniz.
WMZ artık yok ... hatırla ...)))
eskiyi hatırlamayı öneriyorum
yokluk ya da iyi ya da hiçbir şey hakkında.
Herkes onun hakkında birkaç güzel söz söylesin!
not
Tolkien'e göre - Gri Gandalf bizi terk etti - ama bize Beyaz Gandalf'ı gönderecekler)))))))))
--------------------
Benim için yaşlı olan görüşlerimi çevirdi,
Handikapta kazanamayacağınızdan emindim ve yaşlı olan tahminleriyle bunun böyle olmadığını gösterdi.
Bize mükemmelliğe giden yolu gösterdi - seçenek analizi yöntemleri, COT, BCA.
İnternet parası? Sayfayı açtım sorun yok.
https://my.webmoney.ru/purse.aspx?type=z
buraya gelir mi Foyu ayrıca vmz'nin kullanılamadığını ve çıktı olmadığını söyledi.
Hayır link çalışmıyor...
Harika, bütün gece boş yere beynimi yıkadım) ... Hesaptan çekilmek geldi.
Katılıyorum ... bu konuda destekleyeceğim! eskilerin tahminleri, cehalet yanılsamaları uçurumundan kurtulmaya yardımcı oldu .... Bilgi, nesnel gerçekliğe karşılık gelen bir düşüncedir, YETERLİCE onu yansıtır, forumdaki çoğu (çoğu) buna sahip değildir. :))). Sadece bir sanrı var ... eskisi sayesinde, "engelli üzerindeki çivilerin sadece çekiçle dövülebileceğini ...... ve hiç çivi olmadığını" anladım. ciltler, petekler ve sm + matematiksel modelleme, gerçek GERÇEKLERİ görebilir ve kahve telvesi üzerinde tahminde bulunmazsınız !!!!!!!!.....;-))))))) KISACA, böylece herkes anlayabiliyorum, şişelerle ilgili şakalarını beğendim))))
Ne yaptın - petekler, petekler ...
İşte olağan iki şerit (D1'de döşeme üstte ve döşeme altta). Ticaret - istemiyorum
