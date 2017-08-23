FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 235

GopFX __ :
10 zaten dörtnala koştu. İyi ))
Bu, burada ve şimdi sadece başlangıç.
 
new-rena :
yukarı veya aşağı?
hakkında! Normal bir stratejiye sahip çocuklar. şu an nerede ticaret yapılacağı belli değil.
 
iIDLERr :
Ilyukha, yen'e bak, böyle günlük çubuklar.

Satıyor musun, alıyor musun?

Körfez için TR 124.04...

iIDLERr :
Bekleyin .. ve satın alın .. 1.2900'e kadar kısa vadede .. deneyebilirsiniz .. Ama çok kasvetli veya çok hızlı olacağını düşünüyorum. Birçoğunun ne olduğunu anlamak için zamanı bile olmayacak))
 
azfaraon :
10 tane daha mı? Nedenmiş?
 
Lesorub :

Bir aydır satıyorum. ......... için satış için.
 
iIDLERr :
evetaaaa)))) ama satıyorum)
vaz :
İşte böyle bir şey...

 
iIDLERr :
Evet, burada her gün bir şeyler alıp satıyorlar)))

On ... Kendimi bilmiyorum, her gün tarlada çıplak bir popo ile araba kullanırsan çok fazla para kazanabileceğini söylüyorlar)))

GopFX, yani bana SOT hakkında bir şeyler söylemeye başladınız ve ...? Bakılacak üç sayı nedir?)))

stranger :

Eh, ben de kendim için değilim ... Her şey insanlar için ... Evet ve önümüzdeki 4 saat içinde aşağı yönlü bir hareket olmazsa, o zaman vazgeçmeleri pek mümkün değil .. IMHO, elbette, yani küçük düşünceler...
