FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 992
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sevgili Öğretmenimiz deliliğiniz güzel ama biraz yorucu)
saçma sapan okumayın - bahçeye iyi bakın.
Yakışıklısın!
Ve Eurost'u 1.1140'tan satın almış görünüyorsunuz, ancak nedense grafikte işaret yok.
Teşekkür ederim!
Yedi günde %10,6 (24/09/15'ten beri) - ama eşitlikle çalışmak zorundasınız. ( 9 çifti ve hatta nonk'ları bile izleyecek zamanım yok .... Onları unuttum ...)
Ekle. Evra birinciliği (tsuka) erken istiyor... bekle, davranışlarına bakacağım...
ve benim bir kaltağım var.
Şimdilik yeter.
Ana şey, girişin netliğidir.
Bir robotum yok, bu yüzden kalemlerle ..... 9 çift için - yeterli olmayacağım)))
Pekala, Eurost harika gönderdin! Köylerin henüz pek görünür olmaması üzücü.
Teşekkür ederim!
Yakışıklısın!
Ve Eurost'u 1.1140'tan satın almış görünüyorsunuz, ancak nedense grafikte işaret yok.
Teşekkür ederim!
ve benim bir kaltağım var.
Şimdilik yeter.
Ana şey, girişin netliğidir.
Bir robotum yok, bu yüzden kalemlerle ..... 9 çift için - yeterli olmayacağım)))
Pekala Eurost harika gönderdin! Köylerin henüz pek görünür olmaması üzücü.
Teşekkür ederim!
kısacası, işte yeni bir büyü:
Sevgili Öğretmenimiz deliliğiniz güzel ama biraz yorucu)
Yabancı! Merhaba !
Euro için fikirler nelerdir?
Teşekkür ederim!
kadu hakkında ne düşünceler?
çift aşağı?