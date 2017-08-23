FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 899

Yeni yorum
 
vaz :
Onu uyandırdım...
Ördek şimdi ticaret için o zaman ... Marj büyük ...
 
lactone :

İlya, sana saygım var!

Bu sadece kapanışta bir tür jest...

Boşanma haftası.

Pekala, anlıyorum - bir gün, peki, iki ... Şey, bir hafta zaten açıkça çok fazla.

Ne de olsa, bu tür tahminler o saçı çoktan bitirdi ...

 
Vay, Ishimka ile eski, fındık kazandılar)
 
new-rena :

Boşanma haftası.

Pekala, anlıyorum - bir gün, peki, iki ... Şey, bir hafta zaten açıkça çok fazla.

Ne de olsa, bu tür tahminler o saçı çoktan bitirdi ...

Ellerde?
 
Server Muradasilov :
Vay, Ishimka ile eski, fındık kazandılar)

Ne yazık ki Pazar günü konuşma olmayacak.

 
new-rena :

Boşanma haftası.

Pekala, anlıyorum - bir gün, peki, iki ... Şey, bir hafta zaten açıkça çok fazla.

Ne de olsa, bu tür tahminler o saçı çoktan bitirdi ...

Bu arada Rena, merak ediyorum, tahminler ne durumda? Kısacası, aksi takdirde Taktiklerim tahminler, temeller ve tavsiyeler içermez.
 
new-rena :

Boşanma haftası.

Pekala, anlıyorum - bir gün, peki, iki ... Şey, bir hafta zaten açıkça çok fazla.

Ne de olsa, bu tür tahminler o saçı çoktan bitirdi ...

Ren, sorun ne?
 
h
Архив курсов валют. Удобная база данных
  • bhom.ru
Здесь вы можете посмотреть архив курсов валют по данным ЦБ РФ. Данные хранятся с начала ведения статистики по настоящий момент. Щелкайте на нужную вам валюту и смотрите динамику, график, а так же качайте таблицы с экспортом значений. Всего валют: 49
 
Bu konuda iyi rehberler önerin beyler
 
Сергей Том :
Bu konuda iyi rehberler önerin arkadaşlar
Kılavuzlar nelerdir?
1...892893894895896897898899900901902903904905906...1996
Yeni yorum