FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 899
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Onu uyandırdım...
İlya, sana saygım var!
Bu sadece kapanışta bir tür jest...
Boşanma haftası.
Pekala, anlıyorum - bir gün, peki, iki ... Şey, bir hafta zaten açıkça çok fazla.
Ne de olsa, bu tür tahminler o saçı çoktan bitirdi ...
Boşanma haftası.
Pekala, anlıyorum - bir gün, peki, iki ... Şey, bir hafta zaten açıkça çok fazla.
Ne de olsa, bu tür tahminler o saçı çoktan bitirdi ...
Vay, Ishimka ile eski, fındık kazandılar)
Ne yazık ki Pazar günü konuşma olmayacak.
Boşanma haftası.
Pekala, anlıyorum - bir gün, peki, iki ... Şey, bir hafta zaten açıkça çok fazla.
Ne de olsa, bu tür tahminler o saçı çoktan bitirdi ...
Boşanma haftası.
Pekala, anlıyorum - bir gün, peki, iki ... Şey, bir hafta zaten açıkça çok fazla.
Ne de olsa, bu tür tahminler o saçı çoktan bitirdi ...
Bu konuda iyi rehberler önerin arkadaşlar