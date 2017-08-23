FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 61
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Son hediye, gidin okuyun, farklı Mui Ne yazmayın buraya.
http://book.isito.kg/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20% D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D0%A4%D0%B8 %D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B/%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%84%D0%B5%D0%BB%20%D0% A7.%20%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1 %8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20 %D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0 %BE%D0%B2.pdf
Çok intikamcıydı . Bundan zevk aldım ve şimdi her şeyin yoluna gireceğini düşünüyorum. )))
Oh, daha iyi olmayacak)))) Öğretmenin zaten deliliği var, bence)))
İşe yaramayacağı anlaşılır. Sadece bunu bilmiyor. )))
Hayır, ilginç insanlar, bana bildiğiniz her şeyi anlatın, bunun işe yaradığını, tam olarak böyle olduğunu ve başka türlü olmadığını gösterin ve kanıtlayın.
Ve sonra anlayacağız ve anlaşacağız.
Büyücü onlara açıkça söyledi - hepimiz rakibiz. Öyleyse neden rakiplerinize her şeyi anlatıyorsunuz? mantık nerede?)))
Okumayı bilmiyorlar ve istemiyorlar.
Son hediye, gidin okuyun farklı Mui Ne yazmayın buraya.
http://book.isito.kg/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20% D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D0%A4%D0%B8 %D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B/%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%84%D0%B5%D0%BB%20%D0% A7.%20%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1 %8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20 %D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0 %BE%D0%B2.pdf
Hayır, ilginç insanlar, bana bildiğiniz her şeyi anlatın, bunun işe yaradığını, tam olarak böyle olduğunu ve başka türlü olmadığını gösterin ve kanıtlayın.
Ve sonra anlayacağız ve anlaşacağız.
Büyücü onlara açıkça söyledi - hepimiz rakibiz. Öyleyse neden rakiplerinize her şeyi anlatıyorsunuz? mantık nerede?)))
Okumayı bilmiyorlar ve istemiyorlar.
bir şey açılmıyor
Hayır, ilginç insanlar, bana bildiğiniz her şeyi anlatın, bunun işe yaradığını, tam olarak böyle olduğunu ve başka türlü olmadığını gösterin ve kanıtlayın.
Ve sonra anlayacağız ve anlaşacağız.
Büyücü onlara açıkça söyledi - hepimiz rakibiz. Öyleyse neden rakiplerinize her şeyi anlatıyorsunuz? mantık nerede?)))
Okumayı bilmiyorlar ve istemiyorlar.
En azından bana ne okuyacağımı gösterebilir misin? Pek çok şey okuyabilirsiniz ama korkarım her şey için yeterli zaman olmayacak.
Özelden yazabilirsiniz.
Bir şekilde faiz oranlarını, olası tüm ÜFE endekslerini vs. grafikte göstermeyi düşündüm, bu yüzden Forex'e başvuracak ilginç bir nokta bulamadım. Stok ve emtia için aşağı yukarı uygulanabilirler. Genel olarak, istatistiklerin yayınlanması sırasında para birimi sıçramaya başlar, ancak her seferinde farklı tepki verir.