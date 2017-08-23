FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 288

Spekul :
Demek Audi satışındasın?
bu yüzden yıllardır pozlarım var. Onları burada seslendiriyorum.
 

bai shcha'daki tüm audi, başlangıçta roket ...

Haberlere göre, cehennem TR'ye ulaşacak:

hadi orucu bozalım....

 
Lesorub :
bai shcha'daki tüm audi, başlangıçta roket ...
Kim başlayacak, zar zor var olan Avrupalılar mı? Sadece onlara ve böyle bir özleme bakıyorsun .... uh ... shcha, kısaca))))
 
stranger :
Kim başlayacak, zar zor var olan Avrupalılar ? Sadece onlara ve böyle bir özleme bakıyorsun .... uh ... shcha, kısaca))))
Avrupalı tanımıyorum, roket istiyorum...
 
7255'te bir sınır vardı, bir noktanın kesri yeterli değildi.
 
stranger :
7255'te bir sınır vardı, bir noktanın kesri yeterli değildi.
İkincimin takılacağını düşündüm, cehennem orada
 
Ishim : Ahmet memleketine koyun saymaya gitti (bizim zamanımızda kimseye güvenilmez). Varışta interneti kesmekle tehdit etti ...
 
Altın arıyoruz. ve sonra pound ve audi satın alın. böylece hacmi göreceğiz. atmak oynamak ister misin?
 

her şeyi alt üst edecek

usta...

 
iIDLERr :
Altın arıyoruz. ve sonra pound ve audi satın alın. böylece hacmi göreceğiz. atmak oynamak ister misin?
Evet, buldozerden satın alıyorum (audi))
