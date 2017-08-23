FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 288
Demek Audi satışındasın?
bai shcha'daki tüm audi, başlangıçta roket ...
Haberlere göre, cehennem TR'ye ulaşacak:
hadi orucu bozalım....
Kim başlayacak, zar zor var olan Avrupalılar ? Sadece onlara ve böyle bir özleme bakıyorsun .... uh ... shcha, kısaca))))
7255'te bir sınır vardı, bir noktanın kesri yeterli değildi.
her şeyi alt üst edecek
usta...
Altın arıyoruz. ve sonra pound ve audi satın alın. böylece hacmi göreceğiz. atmak oynamak ister misin?