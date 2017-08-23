FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 146
giriş de çalıştı:
ve ilerisi
Gerginlikleri, piyasa daha derinden nefes almaya başladığında başlar. Dakikada 100 mesaj. )))
"Kâr" kürek çekme)))
ve Audi çubukları indirdi, ancak DOLL kurnaz - fiyatı artıracak ve ...
alıcılara yazın (son şefe bakın), ancak burada bu özelliği biliyoruz:
peki, başka nasıl, onu satmak sana değil, onunla pantolonsuz kalacaksın)))
Sana bir kez göstereceğim, pantolonlu ve kılıçlı şimdilik bu kadar yeter)) bugün herkes çitlerde
Satıcılar, dün ve bugün olmak üzere iki kez kadu tarafından durduruldu.
1.3020'de alıcıları var.