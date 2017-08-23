FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 780

new-rena :
Yarım sayfada noktalı ve bu tür çizimler olan albayı hatırlıyor musunuz?
Moderatörlerin duruşunu anlamak istedim. kaynak bana ait, Yaşlı, Büyücü, İşimka........... kim yasaklıyor?
 
Her şey, bakıyoruz. Eğer işe yaramazsa, SOT'u alacağım.

 
Владимир Жириновский :
İşe yaramazsa yazdım, sonra okuyacağım. Ve bugün konunun başlatıldığı kişi ayrıldı. Soru - neden? Cevap mümkün - henüz okumayın, çünkü açık artırmanın bitiminden önce ayrılırlar, çünkü bir nedenden dolayı ticarete değmez ...
 
Evgeniya Balchin :

Kükreme, bu yüzden sadece ertesi gün vurdu. Ve o gün için arızasızlıktan bahsediyorduk ya da bir şeyi karıştırıyorlar)

o zaman denememek için her şey doğru. Ve aynı günün ikinci hedefine ulaşılamadı, düştü.. Şimdiden hatırlamıyorum, çizgileri sildim. Ve bugün tek bir gol bile yenilmiyor.

Okumanın ne anlamı var?

 
new-rena :
o zaman denememek için her şey doğru. Ve aynı günün ikinci hedefine ulaşılamadı, düştü.. Şimdiden hatırlamıyorum, çizgileri sildim.
reva üzerinde çalışıyorum...
 
Evgeniya Balchin :
rafine ediyorum ...
Evgeniya Balçin :
Henüz akşam değil))) göreceğiz
TAMAM.
 
new-rena :
TAMAM.
Set fiyatı yanlış eklendi +3 oldu ben 1 oldum. Bu 1540. Rena, Izv. hayır gibi yazdı Ve bir + 5 yerine 1537 eklenmeliydi. Öyleyse bana ılık domatesleri atın). 1540-9+5=1544 ve 1545-9+3=1539 eklemim
 
Evgeniya Balchin :
Set fiyatı yanlış eklendi +3 oldu ben 1 oldum. Bu 1540. Rena, Izv. hayır gibi yazdı Ve bir + 5 yerine 1537 eklenmeliydi. Öyleyse bana ılık domatesleri atın). 1540-9+6=1537 ve 1545-9+3=1539 eklemim
Karışıklık için özür dilerim.
 
Evgeniya Balchin :
Set fiyatı yanlış eklendi +3 oldu ben 1 oldum. Bu 1540. Rena, Izv. hayır gibi yazdı Ve bir + 5 yerine 1537 eklenmesi gerekiyordu. Öyleyse bana ılık domatesleri atın) . 1540-9+6=1537 ve 1545-9+3=1539 eklemim
Hayır, yapmayacağım, bundan sonra SOT'taki teoriyi izlemeye başlayacağım. Eh, bunun MT4 için bir Uzman Danışmana veya bir göstergeye dönüşeceğini biliyorsunuz)))) Ve iyiyse burada görünecektir. SOT'ta bir anlam bulamazsam, burada hiçbir şey olmayacak.
