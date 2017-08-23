FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 877

Her yerde ne vahşi bir yayılma)))
 
stranger :
Büyüklerimiz ve omurgamız bir şortun içine düştü ...
Muhtemelen boşuna çok kategorik olarak. Adam 15 yıldır ticaret yapıyor. Bence gerçekten kötü olsaydı, bu kadar yükselmezdi.)
 
vaz :
Ördek beş birleştirilmiş pamms sonucudur, insanlar ticaret değil, dışkı yapar)
 

Robotlar eğleniyor, bu yürütme süresi ile 0,01 / 0,01 USDCHF.m'yi 0,96190'da 3834 ms'de satıyor

Rena, emrini yerine getirme zamanın ne kadardı?


 
Ve Pokemon'um gitti, Audi ve ay hakkında şarkı söylemiyor.
 
stranger :
Kesinlikle.
 
Çocuklarım, bizim Büyük ve Kudretli Sensei'miz, O'nun yılları son bulsun, burada Audi forumunda işini dürttüğünde, 135 sözleşme yaklaşık 7150'lik bir teklif için bir satın alma sürecine girdi ve her şey zaten açıktı.
 
vaz :
Bu nedenle, OH ve Mighty

Bu arada altıncı pamm bitiş çizgisine doğru gidiyor.

 
vaz :
Blokhasty ile birlikte şirketi görmezden gelecek! (infa sadece mikro dozlar)
 
Bugün iyi, ama yeterli değil.
