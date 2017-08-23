FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 783
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Frank 96167)))
Zhenya, merhaba!
Gördüğüme sevindim. )
Garip, merhaba!
Orada henüz bir dolar satmıyorlar mı?
Harika, euronun 1.17'ye kadar satın alacağını tahmin ettiniz.
Teşekkür ederim!
Garip, merhaba!
Orada henüz bir dolar satmıyorlar mı?
Harika, euronun 1.17'ye kadar satın alacağını tahmin ettiniz.
Teşekkür ederim!
... dedi bir büyükanne daha sonra depo birleşti ve ortadan kayboldu ((
öğretmenim, SİZ aptal ve miyopsunuz))))
Durakları kaldırmak için neden 1332 - 1364'e sürmüyorsunuz ?
sadece bir test çatalı çizin ...
yoksa DOLL bu kadar basit mi?
bu durumda 1.1390) hedefim var
Teşekkür ederim!
öğretmenim , SİZ aptal ve miyopsunuz))))
Kanada, abonelikten çıkmadan sabah satılacak, dolar/kanada için ilk hedef 1.3420. (Artık kimsenin itirazlarına aboneliğimi iptal etmiyorum. Hoşçakalın)
Bağışla beni Ya Rabbi...
Ah, Büyük Öğretmenim, SİZE söylediklerim için kendimi kınıyorum
Sevgili İşim Tantrikovich Tufov. Lütfen bana söyle-
En son aracınızı yaratmak için hangi halüsinojenleri kullandınız?