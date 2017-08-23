FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 475
Günde 5 defa arıyorlar. Yukarıda yazdım - bu aramalardan zaten bıktım. Son zamanlarda hemen cevap veriyorum - "soru finansal piyasalarla veya ek gelirle ilgiliyse, telefonu kapatıyorum."
paraya ihtiyacın yok mu?
Belki de son bir iyi niyet jesti?
Bir göstergeniz var. Bu göstergenin harika olduğunu söylemeyeceğim, ancak bunun üzerinden para kazanabilirsiniz. Bu şimdiye kadar gördüğüm veya yaptığım en iyi göstergelerden biri. Biraz değiştirdim, biraz daha iyi çalışmaya başladı ama hala kullanmıyorum ve hala aynı şekilde çalışıyor.
Sıradaki iyi niyet jesti.
28 çift Portföy için sinyal, 14 çift satılacak ve 14 çift satın alınacak şekilde olmalıdır. Çantanın içinde hareket var ama kamplar her zaman 14'e 14.
Yukarıda yazdığım ilk programım şuydu (Kasım 2012).
EURUSD ve USDCHF'nin ters orantılı olduğunu ve senkronize hareket ettiğini belirledim. Riskleri azaltmak için ya ikisini birden sattım ya da ikisini birden aldım. Sinyal, dönüştürülmüş ve üst üste bindirilmiş alıntıların, boyutu 70 punto olan "yayılmasıydı". Orada ızgara kullanılmadı. Her zaman iki emir vardı. Yayılma tersine çevrildi ve işlemler tersine çevrildi. İşlemler bazen kırmızıya döndü. En fazla 1,5 ayım vardı, ama yine de artıya doğru süründüm. Bu 12 kez oldu. Ve 13'ünde ... sli'v))
paraya ihtiyacın yok mu?
göreceğiz.
"Geleceği görmüyorum" dediğin gibi)
Kusura bakmayın daha ucuza alın.
Orada durum şu şekilde, 1.5500 civarında 14000'den fazla satış sözleşmesi ve 1.56 civarında 12500 alım sözleşmesi vardı, dolayısıyla hacim - çok sayıda anlaşma temizlendi, ancak durum önemli ölçüde değişmedi. Artı, 15525-50'de bir avuç dolusu satış attılar, bir duvar yaptılar, yani 1.5350-1.5300'e hareket garantili, izleyeceğiz) Daha ucuza almayı da umursamıyorum.
Avara, o euro, cad, kivi, yen ve aud cesetleri belli)
Orada durum şu şekilde, 1.5500 civarında 14000'den fazla satış sözleşmesi ve 1.56 civarında 12500 alım sözleşmesi vardı, dolayısıyla hacim - çok sayıda anlaşma temizlendi, ancak durum önemli ölçüde değişmedi. Artı, 15525-50'de bir avuç dolusu satış attılar, bir duvar yaptılar, bu yüzden 1.5350-1.5300'e hareket garantili, izleyeceğiz) Daha ucuza almayı da umursamıyorum.
Avara, o euro, cad, kivi, yen ve aud cesetleri belli)
"buck kiracı değil" mi?
Bunu nasıl başardın? Şaşırdım, çok, çok...
Küçük ve aptalken böyle "stratejiler" denedim)))
Her zaman sormaktan utanıyorum, ama kendimi hareket ettireceğim - bu şişman kırmızı yaban turpu ne anlama geliyor?
çubukların yönünde - kar seviyesi, ters yönde - karı almadan önce DOLL ile fiyatın olası bir ağı...
Bunu nasıl başardın? Şaşırdım, çok, çok...
Küçük ve aptalken böyle "stratejiler" denedim)))
Bu stratejiyi uzun zaman önce yazdım. Ama 22 yine de yaptı.
O zaman, programın gerçek hayattaki çalışmalarının bir aşaması.
Gül renkli bardaklarda bile program çalışıyor ve birbiri ardına çip yazmaya devam ediyorum.
Ama daha hızlı büyüdüm, yaşlanmaya vaktim olmadı.
