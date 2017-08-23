FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 135

Yeni yorum
 
Anatoli Kazharski :
Yani farklı bir "normal" kavramımız var. Won Genaro burnu havada bir şeyi ovuşturuyor. Bakalım şarkı söyleyebiliyor mu? Dediğini kontrol etmeden yap. Düşüncesinin gücünü hissedin. )))
Bir rakibinizin fikrini dinleyebilirsiniz, ancak başka birinin tavsiyelerine göre işlem yapmak saçmalıktır...
 
Lesorub :

Henüz bir şey yazmazdım...

sonunda her şey nazik olurdu

peki ya da bir ayetle kapatmak ..., her şey daha ilginç

Ve genel olarak her gün %50'de. Yüzyılın tüm rekorlarını burada kırdın. 20 gün içinde, yüz dolardan, muhtemelen yaklaşık 500 parça yaparsınız. )))
 
Dmitry Chepik :

Ve hayır olmasına rağmen, dün Tolya'dan bir tahmin vardı !!! ne zaman satılır...

Ben sadece bir şaka yoluyla bazen yapabilirim. Bazı insanlar gerçekten rüzgara karşı bir çatıya sahip olduklarında. )))
 
new-rena :
söyle bana Eidler - neden bu kadar yavaş sürünüyor? Bu filmi sonuna kadar izleyemiyorum, düşüyorum)))
tezgah üstü. hepsi yahudilerin elinde düşerken, hazineler canlıdır.
 

Suratlarda dalın gelişim tarihi:

- - - - - - - -

Ve bunun gibi biri:

-

 
0985 - Destek direnişe dönüştü, izleyin...
 
new-rena :
ördek, muhtemelen kendi fabrikanız var ve mevcut bir mağazamız var)

küçük fabrika...

Şimdi huş ağacının olgunlaşmasını bekliyorum ...

Herkese teşekkürler ve başarılar...


 
iIDLERr :
tezgah üstü. hepsi yahudilerin elinde düşerken, hazineler canlıdır.

Evet)

Burada öğretmen mantar topluyor gibi görünüyor ve görüyorsunuz, heyecanı var. Hamamböceği yarışlarını izlemek. Mantarla başlayabilir miyiz?

 
Sergey Novokhatskiy :

Gülümsemelerde dalın gelişiminin tarihi:

- - - - - ---

Ve bunun gibi biri:

-

Bu, 4. kampanya zamanından)))
 
Sergey Novokhatskiy :

küçük fabrika...

Şimdi huş ağacının olgunlaşmasını bekliyorum ...

Herkese teşekkürler ve başarılar...

Artık profiline çizim yapıyor musun? Öyle baktım ki ... kadar
1...128129130131132133134135136137138139140141142...1996
Yeni yorum