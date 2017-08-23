FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 301

Ishim :
fiyat kullanıyorum. (sinyal olmadan sinyalsiz yükseldi ve düşecek)
bazen izliyorum

dün zhahali idi)
Satıcıların baskısı altındaydı.



teşekkür etmek!
 
Ishim :
parlak!

sinyal hakkında - bu ortalama zihinler için değil, tam olarak indirdim, hala düşünüyorum - nasıl? ...

 
Dmitry Chepik :

Ana girişim seviyeleri, enerji birikimleri:

1.0940 - anahtar, aşağı dönüş.

1.0974 - zayıf, aşağı dönüş, geri alma.





1.0930 aynısı fena değil)))))
 
Zogman :
ninjayı kim kullanır? veya hacimleri olan başka bir şey

Finam'dan işlem (son gönderideki resim).

Teşekkür ederim!
 
tuma88 :
bazen izliyorum

dün hakkında konuşma .... ("dün" hakkında bir uzman denizi var!)
 
Ve sinyal hakkında sessiz))) Konuşan bilmiyor, bilen konuşmuyor))) Ah, Öğretmen, tanrıların kendileri size dağlardan iner)))
 
artikul :
köy! zihinsel alan bir İnternet gibidir - her zaman temas halinde! (hangi dağlar))))))) (dağlarda emekli olacak! böyle uygulamalar var - donmuş dofiga)

Ekle. onlar için aritmetik yakında bir mucize olacak!

 
Ishim :
Kaşık ... sadece koy ...
Hapları almamalıydı.
Teşekkürler!)))))))
 
tuma88 :

kadu'ya göre haftalık işlem hacimleri tablosu (gelecek) - çizmek zor mu? Yoksa bir tuşa mı basıyorsunuz?

bu cam nedir - chicago'da gelecek?

Teşekkür ederim

 
Ishim :
Fiyatın akıl olduğunu hep hissetmişimdir Ey Bilge))) Bana huzuru bulacağım sarayın yolunu göster)))
