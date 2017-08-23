FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 63
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
1b) ECB'nin euronun düşmesini önleme hedefi varsa, o zaman ECB'nin diğer enstrümanlarla birlikte euroyu satın alacağı oldukça açıktır.
2) Yukarıdaki satır aynı yazılmıştır, ancak tekrarlanması gerekecektir.
ECB (veya başka bir Merkez Bankası) onu zayıflatmak için milyarlarca parasını piyasaya döktüğünde karşılığında ne alır ve nereye gider?))))
3) Tekrar ediyorum, tek bir MM kavramı yoktur.
MM, işlemleri bir araya getirmenizi sağlayan bir regülatördür.
MM, pazarda büyük potansiyele sahip kurumsal bir oyuncudur. Bunlar hem ülkelerin Merkez Bankası hem de en büyük banka ve fonlardır.
4) Anladığım kadarıyla, düzenleyici olarak MM - belirli noktalarda işlemlere karşı taraf olarak hareket etmesine rağmen piyasa hareket etmiyor.
MM "BCA tarafından akıllı para" olarak - ve anladığım kadarıyla bunlar en büyük oyuncular - evet, piyasayı hareket ettirebilirler.
5) Londra Menkul Kıymetler Borsası'nın işlem katına erişin (örneğin).
Seviye 2 sipariş defterine bakın ve çifti 1 puan hareket ettirmek için ne kadar para birimi gerektiğini sözleşmelere göre sayın.
Bu tür şeylerle ilgilenmiyordum.
1) Modern ekonomi teorisi üzerine birçok kez yazdım - Merkez Bankası belirli bir ürünün fiyatını umursamıyor - bir çaydanlık veya döviz veya kabuklar (bu bir çaydanlık ile aynı üründür) -
Merkez Bankası oranı düzenler - başka bir şey değil,
çaydanlık veya para birimi veya mermi stokları yapılmamalıdır (sadece bir savaş veya felaket durumunda altın biraz olabilirse).
bu nedenle, Avrupa Merkez Bankası'nın euro ile bir şeyler yapma hedefi yok
nedenmiş -
size bir örnek - İsviçre merkez bankası frankın büyümesini tuttu - nasıl sona erdi - yine de bırakın
bu yüzden piyasaya karşı çıkın - iyi bir şey bitmeyecek
ve yine de soru son derece spesifikti evet ya da hayır
- ecb'nin inversiyon yapıp yapmadığını söyleyen infa (siteye bağlantı) var. Yaptı - bir bağlantı verin. Bilmiyorsanız yazmayın.
2) ECB döviz piyasasına hiçbir şey enjekte etmez - alternatif bir bakış açısı - kim haklı -
bir bağlantı ve bir sayı var - ver - hayır - yazmaya gerek yok
3) korkarım yanılıyorsunuz
şu anda net bir mm kavramı var - sadece birkaç kişi bunu biliyor - ve birçoğunun kafasında karışıklık var
platform+enstrüman için mm - platformdaki enstrüman için XX'nin altında ve neredeyse sürekli olarak (zamanın yüzde XX'sinin üzerinde) iki yönlü fiyat teklifi veren kişi
4) tamam
5) aynen!
Bu forumda akıllı insanlar var!
Bu hesaplama yöntemini sadece ben biliyorum - sadece tahmin etmenin saf olduğunu yazdım - bu saf bir tahmin - gerçekte ne olduğunu merak ediyorum.
sorun şu ki, cam değişiyor - satın almaya başladığınızda, birileri hemen daha fazla satış siparişi veriyor
ve, belki
önemli olan hacmin piyasaya dökülme hızı????
1) Modern ekonomi teorisi üzerine birçok kez yazdım - Merkez Bankası belirli bir ürünün fiyatını umursamıyor - bir çaydanlık veya döviz veya kabuklar (bu bir çaydanlık ile aynı üründür) -
Merkez Bankası oranı düzenler - başka bir şey değil,
çaydanlık veya para birimi veya mermi stokları yapılmamalıdır (sadece bir savaş veya felaket durumunda altın biraz olabilirse).
bu nedenle, Avrupa Merkez Bankası'nın euro ile bir şeyler yapma hedefi yok
nedenmiş -
size bir örnek - İsviçre merkez bankası frankın büyümesini tuttu - nasıl sona erdi - yine de bırakın
bu yüzden piyasaya karşı çıkın - iyi bir şey bitmeyecek
ve yine de soru son derece spesifikti evet ya da hayır
- ecb'nin inversiyon yapıp yapmadığını söyleyen infa (siteye bağlantı) var. Yaptı - bir bağlantı verin. Bilmiyorsanız yazmayın.
2) ECB döviz piyasasına hiçbir şey enjekte etmez - alternatif bir bakış açısı - kim haklı -
bir bağlantı ve bir sayı var - ver - hayır - yazmaya gerek yok
3) korkarım yanılıyorsunuz
şu anda net bir mm kavramı var - sadece birkaç kişi bunu biliyor - ve birçoğunun kafasında karışıklık var
platform+enstrüman için mm - platformdaki enstrüman için XX'nin altında ve neredeyse sürekli olarak (zamanın yüzde XX'sinin üzerinde) iki yönlü fiyat teklifi veren kişi
4) tamam
5) aynen!
Bu forumda akıllı insanlar var!
Bu hesaplama yöntemini sadece ben biliyorum - sadece tahmin etmenin saf olduğunu yazdım - bu saf bir tahmin - gerçekte ne olduğunu merak ediyorum.
sorun şu ki, cam değişiyor - satın almaya başladığınızda, birileri hemen daha fazla satış siparişi veriyor
ve, belki
önemli olan hacmin piyasaya dökülme hızı????
Öğretmen sinyallerine abone olmak istiyorum
Yani hayır, hayır.
Peki, tüm bu pratik ticaret için emilen sonuçlar nelerdir? Yoksa sadece bunun için mi?
Kampanya yapma görevi verildi ... tarafsız stratejiler mm bul ...
Burada beynimizi yıkıyor
AMB, varlıklara yalnızca AB'de yaşayan ve faaliyet gösteren kişiler tarafından sahip olunamayacağından, müdahale ederek (şimdi niceliksel gevşeme) ve varlıklar (örneğin para birimi değil, tahviller) edinerek dolaylı olarak etkiler. ECB'den alınan para, diğer para birimleri de dahil olmak üzere diğer varlıklara dağıtılabilir. Ayrıca REPO...
kesinlikle
bunun hakkında konuşmak
modern dünyada, doğrudan CURRENCY müdahaleleri olağan dışıdır - hiçbiri yoktur
kesinlikle
bunun hakkında konuşmak
modern dünyada, doğrudan CURRENCY müdahaleleri olağan dışıdır - hiçbiri yoktur
Ve sözlü yok ... Hiçbir şey yok ...)))
Sadece O var... Kanopi! bana oyuncak bebekten bahset
Absürt bir durum düşünelim. İzole bir yerde iki döviz spekülatörü. Fiyatlarını değiştirecekler mi? - Değil. Çünkü onların geliri ikincisini değiştirmekte... Nereye gideceğini hesaplayan kazanır. Sonra hiçbir değişiklik olmayacağını anladılar (enayi izole edildi) ve müzayede anlamını yitirdi.
evet ve öyle düşünüyorum
Nestradamus :
Doğal olarak, üretici ve tüketici bir "loha" gibi hareket eder. Daha iyi bir oran için beklemenin bir yolu yok. Biri kendine zarar vermeden üretimi durduramaz, diğeri her gün yemek yemek zorunda.
yine bana öyle geliyor
Spekulum bir parazittir. Hiçbir şey üretmiyor, "emicilerin" hayati faaliyetiyle yaşıyor. Ve parazitlerin ölüm oranı yüksek ve hacimleri küçüktür, çünkü bir pire bir köpekten daha büyük olsaydı... bilirsiniz, köpekler olmazdı.
Yukarıdan bir yağlı boya ortaya çıkıyor - fiyat spekülatörler tarafından hareket ettirilmiyor ve uçuşlarının analizi yönü belirlemeye yardımcı olmayacak.
ve yine katılıyorum kulağa mantıklı geliyor ama...
Mantığım bunun için, ama içimde bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorum, bazı piçler piyasayı manipüle ediyor
belli ki oraya buraya çekiliyorlar ve hatta başlangıçta, bir para birimi yarın bir başkası da - sanki her gün bir balık tutacak güçleri varmış gibi,
ve haberler - bu nihayet ah - likidite bir rakamla ortaya çıkıyor - neden 2 rakamla olmasın? - kim karar veriyor - hızlı akıllı biri bilgilendirdi...
ve güç genellikle doğru tahminler verir - bu, bir şeyi anladığı anlamına gelir
Piyasayı kim hareket ettirir, burada bir şey temiz değil demektir...
Strenzh'in bahsettiği bu ICA'dan bahsediyorum, YouTube'da izledim - sorular arttı
ve bu yüzden her zaman anlamadım
ve uzun yıllardır ön planda olan ve öyle yerlerde çalışan birçok kişi oh - ayrıca x değil .... anlamıyorlar - bu daha da şaşırtıcı