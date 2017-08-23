FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 1001
Ve Büyük'ü pohpohlayan nedir? HIS gönderilerine bakılırsa, pamm biraz yükseldi, düzeltme başladı mı?)))))))
Eidler, söylenecek bir şey yoksa, o zaman susabilirsin, yoksa traktörün 46 pound için gelmediğini ve euro paritesi hakkında, doların büyümeye devam edeceğini de hatırlıyorum.
Öğretmenim ve kendinizi yıkamanız gerekir)
Öyleyse, Eurost'u sattım)))
Teşekkür ederim!
KIWI'ye daha yakından bakmanızı öneririm!
Lunya 6C nerede satılacağını arıyor...
Satın almak ? Satmak?
Teşekkür ederim!
ve sizi bipleyen Euro?
Satın almak ? Satmak?
Teşekkür ederim!
aşağı yapışır, o yüzden sat (olası ağılları unutma)...
1310'a kadar hoşçakalın
yaaaa.. ah...
Öyleyse, Eurost'u sattım)))
Teşekkür ederim!
hakaret etmedim sadece cevap verdim)
Neden sterlini sevmiyorsun, neden euro?))))
Orada satıcıları atmak, yaptıkları bir hayır işiydi, yıllar sürebilir
hakaret etmedim sadece cevap verdim)
Neden sterlini sevmiyorsun, neden euro?))))
Bu nedenle, şimdiden profurset satışıyla uğraşmaya başladım.
Ben pound izlemiyorum.
Ben her zaman Euro ile uğraşırım.)
Zaten alışmıştı.
Teşekkür ederim!
aşağı yapışır, o yüzden sat (olası ağılları unutma)...
1310'a kadar hoşçakalın
Fiyat sabit, satıcılar ve alıcılar görünmüyor. Yani fiyat düşmeli (Bu bir varsayımdır, sesli düşünme).
Bu arada, sen burada değilken , Ishim'in tüm tahminleri gerçekleşti. neyse yön.
Bu nedenle, şimdiden profurset satışıyla uğraşmaya başladım.
Ben pound izlemiyorum.
Ben her zaman Euro ile uğraşırım.)
Zaten alışmıştı.
Teşekkür ederim!