FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 424

Yeni yorum
 
stranger :
Ay'da 32.5-33'te iyi bir direnç elde edildi.
yanılsama. hafta sonundan itibaren duyacaksınız - tüm ipuçları altındır. yeni bir dip görene kadar, aylar, kilolar, audi yok, b... üzgünüm, kendimi kaptırdım.
 
stranger :

René)

saat vurdu demek ki... Cho bekliyorum) 1.5 saat sonra belirtilere bakalım.

Hala satıyorum, ne gelirse gelsin.

 
ayda olmak - 3241'e kadar vay
 
Lesorub :
ayda olmak - 3241'e kadar vay
pound?
 
Zogman :
pound?
https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page421
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015(продолжение)
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015(продолжение)
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015(продолжение). - Страница 421 - Категория: общее обсуждение
 
Lesorub :
https://www.mql5.com/en/forum/61551/page421

ve bir pound tuz?

bu nasıl bir ittifak

 
new-rena :

saat vurdu demek ki... Cho bekliyorum) 1.5 saat sonra belirtilere bakalım.

Hala satıyorum, ne gelirse gelsin.

Evet bu hafta hiçbir şey izleyemezsiniz, gidin dinlenin)
 
stranger :
Evet bu hafta hiçbir şey izleyemezsiniz , gidin dinlenin)
pound, katılıyorum. büyük olasılıkla, faiz oranı bugün değişmeyecek.
 
Zogman :

ve bir pound tuz?

bu nasıl bir ittifak

henüz değil...


[Silindi]  

Eğlence birazdan başlayacak

1...417418419420421422423424425426427428429430431...1996
Yeni yorum