FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 424
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ay'da 32.5-33'te iyi bir direnç elde edildi.
René)
saat vurdu demek ki... Cho bekliyorum) 1.5 saat sonra belirtilere bakalım.
Hala satıyorum, ne gelirse gelsin.
ayda olmak - 3241'e kadar vay
pound?
https://www.mql5.com/en/forum/61551/page421
ve bir pound tuz?
bu nasıl bir ittifak
saat vurdu demek ki... Cho bekliyorum) 1.5 saat sonra belirtilere bakalım.
Hala satıyorum, ne gelirse gelsin.
Evet bu hafta hiçbir şey izleyemezsiniz , gidin dinlenin)
ve bir pound tuz?
bu nasıl bir ittifak
henüz değil...
Eğlence birazdan başlayacak