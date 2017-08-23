FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 295

Doğru tahmin ettiyseniz - akıllıca derler, değilse - sabitlenir)))
Öğretmenin istemediğini söyledi))) Ve onlar da audi bye istemiyorlar, onlara başka ne sunacağımı bilmiyorum)))
 
Evet ... fena değil ... ve kızlar var)))
Kusurları olmasa da...
Ishimka bazen hatalar ...)))
en son pokeri ne zaman attın?
 
Öğretmenin istemediğini söyledi))) Ve onlar da audi bye istemiyorlar, onlara başka ne sunacağımı bilmiyorum)))
Öğretmen isteyemez veya istemez))) Öğretmen Evrenin en ince titreşimlerini yakalar ve onları yaratıcı bir şekilde yeniden düşünmek bizi tüm tutkuların tükendiği dar yollarda zirveye götürür)))
 
Öğretmen isteyemez veya istemez))) Öğretmen Evrenin en ince titreşimlerini yakalar ve onları yaratıcı bir şekilde yeniden düşünmek bizi tüm tutkuların tükendiği dar yollarda zirveye götürür)))
Eh, geri çevirdin, HIM'in hiçbir şeyi yok))) Deponun tükeneceği yer ....
 
Eh, geri çevirdin, HIM'in hiçbir şeyi yok))) Deponun tükeneceği yer ....
hepsini birden mi istiyorsun !
 
Öğretmen isteyemez veya istemez))) Öğretmen Evrenin en ince titreşimlerini yakalar ve onları yaratıcı bir şekilde yeniden düşünmek bizi tüm tutkuların tükendiği dar yollarda zirveye götürür)))
Merhaba Makale! mantarlar nasıl? (Aşağıda çok mantar olduğunu söylüyorlar)
 
Öğretmenin istemediğini söyledi))) Ve onlar da audi bye istemiyorlar, onlara başka ne sunacağımı bilmiyorum)))
nafik nafik kendini ayda fark ettirdi, trend bir seneye düştü, anı yakala.
 
Ve Jedi nerede, henüz depoyu doldurmadı mı?)))

Dünün Sabantuy'u görünüşe göre onları bitirdi)


grafiğe bakıyorum...
vurgulanan yeşil alan devasa bir birikim değil mi???
Ve deşarjı muhtemelen güçlü olacak)



Teşekkür ederim!
 
en son pokeri ne zaman attın?
Son zamanlarda bir çubuk ... pokerler yüksek değil ... 100'ün altında bir dolar bekliyorum)))
Euro için min.07.20 güncellemesi... zaman xs...
 
hepsini birden mi istiyorsun !
Üzgünüm Sensei, SENden çok şey talep ettiğimi anlıyorum.
