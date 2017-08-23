FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 946
Yukarıda ve aşağıda altın bir iziniz var.
Sonunda neye odaklanmalı?
Teşekkür ederim!
açık sipariş için
vay... çok yakışıklı!
1.1390 Yukarı bakmıyor musun?
(Çıkış. Yarın görüşürüz).
Ben hep böyle oldum - daha az trol dinle)))) ( Evet, hala çok uzağım ... liderlere ......)
1.1140 Eurobuy..... liderlerden uzak olduğunu düşünüyor musunuz?
Süper tahmin ve dezavantaj yok.
Teşekkür ederim!
Odur..
Sana ne oldu???
121 de gerçek tahmin çıktı...
harikalar!
Şimdi Euro'yu 1.1070'den izliyoruz.(Öngördünüz mü???) yoksa ben mi karıştırdım?
Teşekkür ederim!
Beşinci seviye, ne istiyorsun...
Bir adam bir şekilde ticarette araba jantları kullanıyor - yeni bir konu)
1000 TL'lik yeni bir test hesabı açtı, faizi hesaplamak uygun, test 24.09.2018 tarihinden itibaren 3 ay sürecek. İki gün +%3,5
Beşinci seviye, ne istiyorsun...
Bir adam bir şekilde ticarette araba jantları kullanıyor - yeni bir konu)
gelecek hafta için ikramiye.
1.4082 sat - 1.4226 satın al
acayip)
Ve Strenzh neden bir yasakla azarlandı?
Sağlıklı Rena, büyük olasılıkla kırmızı foruma bağlantılar için
Hey!
Ah Noel ağaçları sarıcılar, böyle bir yasak için mi? Bir ay için?
