FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 875

Yeni yorum
 
stranger :
Öğretmen, peki ay'ın koylarında ne var?) Alttan dökün)))))))))))))))))))))))))))))))) )

bekle, pire))))))

 
Ishim :

bekle, pire))))))

Ah sen aptalsın)
 
stranger :

Kaybedilen ticaret yok.

Benimle konuşma, yıkandın mı?

Bir gün Papuaların interneti vardı ve tüm dünya onların ne kadar akıllı ve başarılı olduklarını keşfetti. Sonra ekseni öğrendiler! - ve hemen ona katılmaya karar verdi!

(x .. siz çocuklar)

 
stranger :
Ah sen aptalsın)
tüm ornitorenkler ornitorenk gibidir))))) sadece birinin sürekli ishali var ((((
 

BUGÜN OLACAK:


 
Öğretmen, SİZ herhangi bir kırsal aptaldan daha havalısın
 
Ishim :

Bir gün Papuaların interneti vardı ve tüm dünya onların ne kadar akıllı ve başarılı olduklarını keşfetti. Sonra ekseni öğrendiler! - ve hemen ona katılmaya karar verdi!

(x .. siz çocuklar)

İşim, sürekli hangi eksenden bahsediyorsun, anlamadım?
 
new-rena :
İşim, sürekli hangi eksenden bahsediyorsun, anlamadım?
dünya hakkında Zaten ona yaklaştılar))))) bağlanacak ve bir bedava olacak. Ve şimdi bir forex freebie'leri var. (kaybedilen işlem yok)
 
Ishim :

bekle, pire))))))

lanet olsun, mucize. 7130 zıpla, Icarus'u yeni yorgunluğa uçur.
 
iIDLERr :
lanet olsun, mucize. 7130 zıpla, Icarus'u yeni yorgunluğa uçur.

Öğretmen yorulmayı sever)

Ve bana bakma!!!!!

1...868869870871872873874875876877878879880881882...1996
Yeni yorum