FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 655
Yaşamak güzel - yasaklayamazsın))
Stratejiler Bonoparte içindir. Piyasa ben ne dersem onu yapıyor. Ve söylediğimde. ;)
Sen değilsin, bir ihtimal?
lunepadlo 95 geri oynadı ... 150 alacak mı?
neden 43 değil de 34? Bir yıl önce .17 yazdım ve engellendim.
Evet, yıldızları hatırlıyorum...
TR 3342'mi bugün istiyorum!!!
3122'de fikir beyan etmezse ...
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Frank !!!!!
MAKSİM MOSEÜ , 2015.08.27 20:20
Beyler unutmayın!
https://www.youtube.com/watch?v=CvD_tRI_NaI
Bu grafiği en başından izledim ama anlaşma yapmadım, terminal bitti zannettim !!!!!
Arızaya koyma seçeneğini tahmin edin)))
işte bu
hrenov79 , 2015.08.27 20:58bunun gibi bir şey
ticaret için beyni olmayan bir frank, merkez bankası başkanının sol kadınının kararları. Akdeniz'deki efsane alt üst oldu.