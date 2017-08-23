FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 852
İstihdam raporunun yayınlanmasından sonra İngiliz sterlini keskin bir şekilde güçlendi. Piyasa katılımcıları, Temmuz ayında ücretlerdeki keskin artışın yanı sıra ILO işsizlik oranındaki düşüşe tepki gösterdi. İngiltere Merkez Bankası'nın yorumları bağlamında, bu tür istatistikler daha erken bir faiz artırımı olasılığını artırıyor.
Yani anladığım kadarıyla, yazımdan sadece Murray'den bahsediyorum. Daha hassas araçlar nelerdir? CME? Chicago'da Vadeli İşlemler? Stoklamak? dizinler?
programın bundan haberi var mı?
doğal olarak. mashkas, stokastik, ayın evreleri... bir sürü güzel şey.
Arabalar, stokastik, gençliğinizi hatırlamadınız, ancak çocukluğa düştünüz.
Pivotlar, Murrey seviyeleri, düzeltme seviyelerinin göstergeleri sadece hacimlerin tarihsel bir grafik gösterimidir. Aynı başarı ile boş bir tablodan açabiliyorum ama neden gözlerinizi bir kez daha yorun.
Bilmiyorum, kahretsin, belki sonunda piyasada hiçbir şey anlamıyorum, ama ... şef düştü - oran, euro satıldı ... zor ... yani dolar kesinlikle yukarı. tüm sonuçlarıyla birlikte... Ve bir oran artışına dair bir söylenti var - 0,5'e kadar olmasa da biraz da olsa artış! Eh, herkesin kendi vizyonu vardır...
Eh, ticaret aralığının daraldığını çizdi))) Buna göre, satış limitleri düştü ve TP seviyesi yükseldi)))
o iyi...
sadece büyüyen bir çift satmak pek iyi değil...
56, kontrol edin)
o iyi...
sadece büyüyen bir çift satmak pek iyi değil...
Yani aptal, çiftin büyüdüğünü nereden biliyor)))
hiçbir şeyi anlama, sonra "aptal", sonra her şeyi bilir ...
tamam, Evra'yı 1330'a kadar tutacağım: