FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 994
ve Merce daha iyi...
Sevgili Öğretmenimiz deliliğiniz güzel ama biraz yorucu)
Böyle bir karyola için işlemler genellikle 1.08'dir. Kanaldan mı çıkıyoruz? Kiloyla nasıl eğleniyoruz?
5111 bir saatliğine çubuklarda...
birazdan yola çıkacağız. ben de bekliyorum
Yakında uçacağız))) Gerçekçi olun))))
alex justasu...
ve Merce daha iyi...
evet dökümü 1.1175 muhtemelen (
Gülnaz Akhtyamova :
birazdan yola çıkacağız. ben de bekliyorum.
Rena, kim kalkacak? Euro???
Rena, kim kalkacak? Euro???
Pound üzerinde uçmak istiyorum)
Euro için bir tahmin var mı?