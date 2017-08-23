FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 994

ve Merce daha iyi...


 
Lesorub :

Böyle bir katlanır yatağa göre satış hacmi 1.08'dir. Kanaldan mı çıkıyoruz? Kiloyla nasıl eğleniyoruz?
stranger :
Sevgili Öğretmenimiz deliliğiniz güzel ama biraz yorucu)
birazdan yola çıkacağız. ben de bekliyorum
 
vaz :
5111 bir saatliğine çubuklarda...

 
Gulnaz Akhtyamova :
Yakında uçacağız))) Gerçekçi olun))))
 
Lesorub :


Teşekkürler!!!
artikul :
kişisel olarak gitmeyeceğim.
 
Lesorub :

alex justasu...

evet dökümü 1.1175 muhtemelen (



Gülnaz Akhtyamova :
birazdan yola çıkacağız. ben de bekliyorum.


Rena, kim kalkacak? Euro???

Владимир Жириновский :

Pound üzerinde uçmak istiyorum)
 
Gulnaz Akhtyamova :
Euro için bir tahmin var mı?

