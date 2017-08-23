FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 938

pako :

Günlük %100'ünüz nerede?

en az bir ay yapın :-) 6 gün kaldı

botum zaten 10'dan daha az bir düşüşle kesti

pako, sence bunu birine göstereceğim ya da yayınlayacağım? // saf çocuk)))

Hemen eski bir buluşu gösterdiğim konusunda uyardım. Yeni sinyaller hakkında kekeme bile olmayacağım.

1. BİR DEMO HESABINIZ VAR!!! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))) /// oh pako güldürdü))))))))) ölüyorum)))) en azından gerçek hayatta sen biliyorsun demodakiyle aynı olmayacak, peki, tam bir erkek çocuk gibisin))))

Burada sahip olduğunuz:

Yıl boyunca bana veya gerçek hayattaki sonucunu göster, sonra amını dışarı çıkar.

2. Sinyallerde, hiç kimse bahsettiğiniz saçmalıklara bir tank karikatürü ile abone olmak için tırmanmayacak

3. Sinyalin yayınlanmasının vyingutsya amacı yoktu. Amaç, bazı yoldaşları konudan uzaklaştırmaktı - izleme yapmak.

4. Sinyal yaşayacak ve onu vurmayacağım, çünkü hedefi sinyallerin amaçlandığı hedef haline geldi ..

Tartışmak iyidir - tahminlerde bulunmak

Hücreyi Enka'da görebiliyorum
 
mmmoguschiy-new :
Tartışmak iyidir - tahminlerde bulunmak

hücreyi görebiliyorum

En az yarım yıl oturun ve endişelenmeyin, neden tahminlere ihtiyacınız var? )

Bir çift üzerinde karar verildi ve bu arada doğru.

Şimdi onun nasıl yürüdüğünü inceleyin. O zaman daha fazla düşüneceksin.

Yenka basit bir çift değil. Zamanla anlayacaksın. // orada ağlar inşa et - ölü bir sayı

 

mmmoguschiy-new :
Хорош пререкаться - прогнозы кидайте 

Я вот по еньке селл вижу

 

BEBEK mutfak:

 
Lesorub :

BEBEK mutfak:

Fena kesilmemiş...

İnsanların aya takılıp kalmasına ek olarak, şu anda pound ile aynı kano.

Bu arada, Ishim bir pound aldı ve bence COT operatörleri de ....

 
new-rena :

Fena kesilmemiş...

İnsanların aya takılıp kalmasına ek olarak, şu anda pound ile aynı kano.

Bu arada, İşim satın aldı ....

sopa kuralı: https://www.mql5.com/en/forum/61551/page935
new-rena :

En az yarım yıl oturun ve endişelenmeyin, neden tahminlere ihtiyacınız var? )

Bir çift üzerinde karar verildi ve bu arada doğru.

Şimdi onun nasıl yürüdüğünü inceleyin. O zaman daha fazla düşüneceksin.

Yenka basit bir çift değil. Zamanla anlayacaksın. // orada ağlar inşa et - ölü bir sayı

hangi çiftten bahsediyorsun audi, evra? ya da başka?

Yenke ben ne görüyorsam onu söylüyorum. TA her yerde geçerlidir. Doğal olarak kendine has özellikleriyle
 
mmmoguschiy-new :
hangi çiftten bahsediyorsun audi, evra? ya da başka?

Yenke ben ne görüyorsam onu söylüyorum. TA her yerde geçerlidir. Doğal olarak kendine has özellikleriyle

Ördek, sonra sana cevap verdiğim soruyu unuttuğun için önce yazını oku.

 
Lesorub :
sopa kuralı: https://www.mql5.com/en/forum/61551/page935
Bugün FOMC?
