FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 881
neden bir çip satın almıyorsun?
satın al sinyali mevcut...
Evet, ben de, ama O bir eşek kadar inatçı.
Teikal yapmadım, gençlere bu tür pire tahminlerinin sorun olmadığını gösterdim ama genelde 50 bip kadar sessiz kalıyorum.
Avustralyalı hiçbir yere gitmedi ve şimdi Teikal'i açmadığı ve genellikle forumda osurduğu ortaya çıktı. (ornitorenk merhaba! dibloids)
İşim, yarın görüşürüz. Tabii ki bu bir boşanmaydı.
Sorsan iyi olur - orada sıkışmış bisikletli biri var mı?
Flea'ya ne oldu!!! çok değerli bilgiler aldı! - Bu gece! (Hemen dile getirdim! Test demoda olacak! - Gerçek ticaret durduruldu)
Evet, muhtemelen bir kayıpla kapandı, ancak geri döndü .... Diskler hayal kırıklığına uğratmadı)
Sana ne olduğunu bilmiyorum, ama tamamen insanca, saygılarımla)
Rezerv Karargahına bir selam - doğru yönde ................... çalışıyoruz.
çiftlerin üçte biri kârlıydı, euro, sterlin kısaydı. Veri disklerinin hepsi gitti! şimdi değerli derileri olan yeni bir rakun sürüsü - sürünün konsantrasyonu için minimum 2-3 gün. (Piyasa için en değerli şey, gerçek 1-10 parçalı yeni bir rakundur ve burada tiz bir demo homodril kalacaktır)
Üçüncü? Ve üçte ikisi - dışarı mı?
Tüccar havuzu şimdi bir rakun havuzu mu? Orada, Yusuf Amca'nın da aslanlı leoparları var - bu artık alakalı değil mi?
taş devri (((cihazlar var, her şeyi tarayabilir ve bir ekskavatör kiralayabilirsiniz.