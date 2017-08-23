FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 257

Yusuf'un kılıcı boyunlarına asıldı

stranger :
Sadece süper karlılığa sahip başarılı tüccarların burada toplandığını biliyorum.
dudes gözlük istiyor, bugün bir handikap onları sağlayacaktır)
 
GopFX __ :
işte hayvanat bahçesi)))) // ... pazar aslanın emrine cevap vermedi (!!!)))))
 

ve şef benim sopa kârım için alttan geçti ...


 
Lesorub :

ve şef benim sopa kârım için alttan geçti ...


Aslında şef bir sonraki istişare için acele ediyor https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page204#comment_1789139
Yousufkhodja Sultonov :
yeni anne?
 
Yousufkhodja Sultonov :
Yusufkhodzha, daha basit bir şekilde söylenebilir - ölmek için uçtu)))

Ve genel olarak, onlara burada söylenecek bir şey var)

 
Lesorub :
yeni anne?
Forex'te fiyat düz gitmez, yukarı/aşağı ve tekrar yukarı/aşağı gider. Bu nedenle, Yusuf göstergesi, fiyatın gerçekte sıklıkla geri döndüğü ortayı gösterir. Buna göre, karşı trend ağırlıklı olarak Forex'te işlem görmektedir. Ancak işin en ilginç yanı bunun piyasanın işi olmasıdır. Ve bir an gelir, piyasa pozisyonunu atar ve akhtung - çoğu parasız kalır. Yusuf Amca son zamanlarda hindisini attı ve en ilginç olanı önde. İlk seferinde şanslı olursa çok kötü olur. Şanslı değilseniz iyi olur çünkü o zaman biraz düşünmeniz gerekir.
 
new-rena :
Forex'te fiyat düz gitmez, yukarı/aşağı ve tekrar yukarı/aşağı gider. Bu nedenle, Yusuf göstergesi, fiyatın gerçekte sıklıkla geri döndüğü ortayı gösterir. Buna göre, karşı trend ağırlıklı olarak Forex'te işlem görmektedir. Ancak işin en ilginç yanı bunun piyasanın işi olmasıdır. Ve bir an gelir, piyasa pozisyonunu atar ve akhtung - çoğu parasız kalır. Yusuf Amca geçenlerde hindisini attı ve en ilginç olanı önde.
piyasa pozisyonu düştüğünde, karşı trend başlar ;)
 
GopFX __ :
piyasa pozisyonu düştüğünde, karşı trend başlar ;)
öyle olsun. asıl mesele, dün bir hesapta nefesim kesildi ve şimdiye kadar ish-sho }|{iB )))
