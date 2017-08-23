FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 954

Yeni yorum
 
Lesorub :

Ay'ı desteklemeye değer mi sence?
 
vaz :
Ay'ı desteklemeye değer mi sence?

ben ne? bakın TR'yi işaretledim, günlük çubuk satıyorum...

Bir chi'ye bakıyorum...

 
Lesorub :

ben ne? bakın TR'yi işaretledim, günlük çubuk satıyorum...

Bir chi'ye bakıyorum...

Chifu ve böylece her şey yolunda.
 
vaz :
Chifu ve böylece her şey yolunda.

Bu iyi...


[Silindi]  
Tamam, sorun değil, sorun değil



Peki kim Fibonacci hakkında bir şeyler mırıldanıyordu? Yüzde 100 çalışmak
[Silindi]  
O halde bugünün resmi:

Evra - Bence kriter aynı kalıyor - 1.135-1.14. Ama biraz şüpheli.
Yenka - seçenek yok - bir arıza için hareketin devamı .
Gerisi - xs.
[Silindi]  
mmmoguschiy-new :
O halde bugünün resmi:

Evra - Bence kriter aynı kalıyor - 1.135-1.14. Ama biraz şüpheli.
Yenka - seçenek yok - bir arıza için hareketin devamı.
Gerisi - xs.
neyi deneyeyim? Bir resim var?
[Silindi]  
Gulnaz Akhtyamova :
neyi deneyeyim? Bir resim var?
sırasıyla loy dökümü. Bir aydır onun etrafında eziyoruz.
[Silindi]  
mmmoguschiy-new :
sırasıyla loy dökümü. Bir aydır onun etrafında eziyoruz.
Sizce olacak mı? Anlamak için resim çizmelisin ama çizmiyorsun ..
 
mmmoguschiy-new :
Tamam, sorun değil, sorun değil



Peki kim Fibonacci hakkında bir şeyler mırıldanıyordu? Yüzde 100 çalışmak
Sanatçı, bana bir pound çiz)
1...947948949950951952953954955956957958959960961...1996
Yeni yorum