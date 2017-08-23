FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 618
Hayır) "Sürüyorsanız", o zaman ganimet alıcılarının% 95'ini açmanız gerektiğini anlıyor musunuz, kim ödeyecek, A.S.)))) 1.31-32 aralığında takip edin ve fiyatı buna atın. öyle ya da böyle, ama çok fazla çekmeleri pek olası değil, zevk zaten sonuna kadar gerildi ve geleceğin sona ermesine 3,5 hafta var.
sürmek keskin bir şekilde yukarı demek değildir =) bu yüzden bir kamçı ile sürecekler ...
bana nasıl olduğunu göster)
Hücrelere veya buraya nereye yazacağımı bilmiyorum)))) pound... Garip, senin profesyonelliğine güveniyorum, ama biraz farklıyım... 1599 ve 153. Sahip olduğun maksimum ne, ne tür numara mı yani Nazik olun, lütfen tavsiye verin.
Kanada'da olduğu gibi pound üzerinde belirli bir maksimum görseydim, o zaman bir sayı yazardım, şimdilik bunun 5750-58 aralığında olacağını varsayıyorum.
Kanada'da olduğu gibi pound üzerinde belirli bir maksimum görseydim, o zaman bir sayı yazardım, şimdilik bunun 5750-58 aralığında olacağını varsayıyorum.
16.07'den 24.07'ye =) gibi bir şey sadece 80+- pipine koyun
Roman, tatilde gibisin... Ve orada çalışmak sana huzur vermiyor .. =.))
Zavrta Zhenechka =) ve bir haftalığına =) Sadece bakmaya karar verdim ve çalışmak zorunda kaldım =)
insanlar bana bunu nasıl deşifre edeceğimi ve analiz edeceğimi açıklıyor
Eğer doğru anladıysam, o zaman ciltler uzunlardan geçti ve şortlara olan ilgi açık ve bu ne anlama geliyor?