stranger :
Sanatçı, bana bir pound çiz)

Hey!

Çizgide?

Gulnaz Akhtyamova :
İşe yarar mı sence Anlamak için resme çizmen lazım ama çizmiyorsun ..
Çizilecek ne var?



Her şey yolunda?
stranger :
pound - dibe doğru düz
mmmoguschiy-new :
Hayır, olmayacak. Aynı şeyi MN1'e de yansıtın lütfen. Orada daha net olacak, kendin göreceksin.
Gulnaz Akhtyamova :
Hayır, olmayacak. Aynı şeyi MN1'e de yansıtın lütfen.
set aylarda görünmeyecek (BetterVolume'da kırmızı çubuklar)

şimdi yığıyorum
İşte olanlar - çift vershok görebilirsiniz. Arıza henüz netyu

mmmoguschiy-new :
görülmeyecek ve karıştırılmayacak net bir güdük. Hadi, çizelim.
mmmoguschiy-new :
İşte olanlar - çift vershok görebilirsiniz. Arıza henüz netyu

TAMAM. Hedef hemen görülebilir. Eğer görürseniz, nerede olduğunu düşünüyorsunuz?

Bu arada, burada daha iyisi işe yaramaz.

Gulnaz Akhtyamova :
TAMAM. Hedef hemen görülebilir. Eğer görürseniz, nerede olduğunu düşünüyorsunuz?
3 kere tahmin et?
Gulnaz Akhtyamova :

Bu arada, burada daha iyisi işe yaramaz.

aylarca - evet, katılıyorum
