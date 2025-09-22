Ekonomik Takvim nedir? Ekonomik Takvim, finansal piyasaları etkileyen önemli ekonomik olayların ve duyuruların bir çizelgesidir. Faiz oranları, istihdam raporları, enflasyon ve diğer temel göstergeler hakkında bilgiler içerir. MetaTrader 5'teki yerleşik takvim ve özel widget ile güncel gelişmelerden her zaman haberdar olabilir ve hızlı bir şekilde bilinçli alım-satım kararları verebilirsiniz.

Forex Ekonomik Takvimi nasıl okunur? Ekonomik Takvim, döviz piyasasını etkileyen ekonomik haberlerin ve istatistiklerin tarihini, saatini ve önemini gösterir. Beklenti ve açıklanan değerlerin yanı sıra olayın önemine (düşük, orta veya yüksek) dikkat ettiğinizden emin olun. Yerleşik MetaTrader 5 takvimi ve kullanışlı widget, yatırımcıların bu olayları doğrudan işlem terminalinden veya web sitelerinden kolayca takip etmelerini sağlar.