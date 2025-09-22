TakvimBölümler
Ekonomik takvim, ekonomik haberlere dayanan finansal piyasaların temel analizi için vazgeçilmez bir araçtır. Dünyanın en büyük ekonomilerinin 900'den fazla endeksi, açık kaynaklardan toplanan gerçek zamanlı verilere dayanmaktadır.
2025.09.22 08:30, HKD, TÜFE (Yıllık), Açıklanan: 1.1%, Beklenti: 0.6%, Önceki: 1.0%
2025.09.22 11:30, BRL, BCB Odak Piyasa Raporu
2025.09.22 12:30, CAD, Sanayi Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (Aylık), Açıklanan: 0.5%, Beklenti: 0.6%, Önceki: 0.7%
2025.09.22 12:30, CAD, Sanayi Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (Yıllık), Açıklanan: 4.0%, Beklenti: 3.3%, Önceki: 2.6%
2025.09.22 12:30, CAD, Ham Madde Fiyat Endeksi (RMPI) (Aylık), Açıklanan: -0.6%, Beklenti: 1.2%, Önceki: 0.3%
2025.09.22 12:30, CAD, Ham Madde Fiyat Endeksi (RMPI) (Yıllık), Açıklanan: 3.2%, Beklenti: 8.6%, Önceki: 0.7%
2025.09.22 12:30, GBP, BoE PPK Üyesi Pill'in Konuşması
2025.09.22 12:30, USD, Chicago Fed Ulusal Etkinlik Endeksi, Açıklanan: -0.12, Beklenti: 0.07, Önceki: -0.28
2025.09.22 12:45, EUR, Bbk Yönetim Kurulu Üyesi Mauderer'ın Konuşması
2025.09.22 12:50, EUR, 3 Aylık BTF İhalesi, Açıklanan: 2.007%, Önceki: 2.007%
2025.09.22 12:50, EUR, 6 Aylık BTF İhalesi, Açıklanan: 2.027%, Önceki: 2.027%
2025.09.22 12:50, EUR, 12 Aylık BTF İhalesi, Açıklanan: 2.048%, Önceki: 2.046%
2025.09.22 13:45, USD, FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
2025.09.22 13:45, EUR, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Lane'in Konuşması
2025.09.22 14:00, EUR, Tüketici Güven Endeksi, Açıklanan: -14.9, Beklenti: -14.8, Önceki: -15.5
2025.09.22 14:55, CAD, BoC Kıdemli Başkan Yardımcısı Rogers'in Konuşması
2025.09.22 15:30, USD, 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi, Açıklanan: 3.860%, Önceki: 3.905%
2025.09.22 15:30, USD, 6 Aylık Hazine Bonosu İhalesi, Açıklanan: 3.705%, Önceki: 3.715%
2025.09.22 16:00, EUR, BUBA Başkanı Nagel'in Konuşması
2025.09.22 17:30, EUR, Bbk Yönetim Kurulu Üyesi Balz'ın Konuşması
2025.09.22 18:00, GBP, BoE Başkanı Bailey'in Konuşması
2025.09.22 19:45, CAD, BoC Başkan Yardımcısı Kozicki'nin Konuşması
2025.09.22 21:00, KRW, ÜFE (Aylık), Açıklanan: -0.1%, Beklenti: 0.3%, Önceki: 0.4%
2025.09.22 21:00, KRW, ÜFE (Yıllık), Açıklanan: 0.6%, Beklenti: 1.1%, Önceki: 0.5%
2025.09.22 22:00, EUR, Ticaret Dengesi, Açıklanan: €​-4.009 B, Beklenti: €​-3.881 B, Önceki: €​-3.588 B
2025.09.23 00:00, JPY, Sonbahar Ekinoks Günü
2025.09.23 05:00, SGD, TÜFE (Yıllık), Açıklanan: 0.5%, Beklenti: 0.3%, Önceki: 0.6%
2025.09.23 07:15, EUR, S&P Global İmalat PMI, Beklenti: 50.0, Önceki: 50.4
2025.09.23 07:15, EUR, S&P Global Hizmet PMI, Beklenti: 49.7, Önceki: 49.8
2025.09.23 07:15, EUR, S&P Global Bileşik PMI, Beklenti: 49.7, Önceki: 49.8
2025.09.23 07:30, EUR, S&P Global İmalat PMI, Beklenti: 50.0, Önceki: 49.8
2025.09.23 07:30, EUR, S&P Global Hizmet PMI, Beklenti: 50.2, Önceki: 49.3
2025.09.23 07:30, EUR, S&P Global Bileşik PMI, Beklenti: 50.5, Önceki: 50.5
2025.09.23 07:30, SEK, Riksbank Faiz Oranı Kararı, Açıklanan: 1.75%, Önceki: 2.00%
2025.09.23 07:30, SEK, Riksbank Para Politikası Raporu
2025.09.23 08:00, EUR, S&P Global İmalat PMI, Beklenti: 50.9, Önceki: 50.7
2025.09.23 08:00, EUR, S&P Global Hizmet PMI, Beklenti: 50.9, Önceki: 50.5
2025.09.23 08:00, EUR, S&P Global Bileşik PMI, Beklenti: 51.0, Önceki: 51.0
2025.09.23 08:30, GBP, S&P Global/CIPS İmalat PMI, Beklenti: 46.4, Önceki: 47.0
2025.09.23 08:30, GBP, S&P Global/CIPS Hizmet PMI, Beklenti: 51.3, Önceki: 54.2
2025.09.23 08:30, GBP, S&P Global/CIPS Bileşik PMI, Önceki: 53.5
2025.09.23 09:00, GBP, BoE PPK Üyesi Pill'in Konuşması
2025.09.23 09:32, GBP, 30 Yıllık Hazine Gilt İhalesi, Açıklanan: 5.476%, Önceki: 5.104%
2025.09.23 09:45, EUR, 2 Yıllık Tahvil İhalesi, Açıklanan: 2.01%, Önceki: 1.96%
2025.09.23 12:00, MXN, Ekonomik Faaliyet (Aylık), Açıklanan: -0.9%, Beklenti: 0.0%, Önceki: 0.2%
2025.09.23 12:00, MXN, Ekonomik Faaliyet (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık), Açıklanan: -1.1%, Beklenti: 0.4%, Önceki: 1.3%
2025.09.23 12:00, MXN, Perakende Satışlar (Aylık), Açıklanan: -0.2%, Beklenti: -0.2%, Önceki: 0.3%
2025.09.23 12:00, MXN, Perakende Satışlar (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık), Açıklanan: 2.4%, Beklenti: 2.1%, Önceki: 2.5%
2025.09.23 12:30, CAD, Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık), Açıklanan: -0.3%, Beklenti: 0.0%, Önceki: -0.1%
2025.09.23 12:30, USD, Cari Hesap, Açıklanan: $​-251.312 B, Beklenti: $​-406.051 B, Önceki: $​-439.822 B
2025.09.23 13:00, USD, Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
2025.09.23 14:00, USD, Mevcut Konut Satışları, Beklenti: 4.04 M, Önceki: 4.01 M
2025.09.23 14:00, USD, Mevcut Konut Satışları (Aylık), Beklenti: -2.0%, Önceki: 2.0%
2025.09.23 14:00, USD, Richmond Fed İmalat Endeksi, Açıklanan: -17, Beklenti: -6, Önceki: -7
2025.09.23 14:00, USD, Richmond Fed İmalat Nakliyeleri, Açıklanan: -20, Önceki: -5
2025.09.23 14:00, USD, Richmond Fed Hizmet Endeksi, Beklenti: 8, Önceki: 4
2025.09.23 16:35, USD, Fed Başkanı Powell Konuşması
2025.09.23 17:00, USD, 2 Yıllık Tahvil İhalesi, Açıklanan: 3.571%, Önceki: 3.641%
2025.09.23 18:15, CAD, Başkan Valisi Macklem Konuşması
2025.09.23 21:00, KRW, Tüketici Güveni, Açıklanan: 110.1, Beklenti: 112.2, Önceki: 111.4
2025.09.23 22:00, EUR, Bbk Yönetim Kurulu Üyesi Mauderer'ın Konuşması
2025.09.24 00:00, ZAR, Miras Günü
2025.09.24 01:00, CNY, PBC Yeni Krediler, Beklenti: ¥​0.781 T, Önceki: ¥​-0.050 T
2025.09.24 01:00, CNY, PBC M2 Para Stoku y/y, Beklenti: 8.7%, Önceki: 8.8%
2025.09.24 01:00, CNY, PBC Geri Ödenmemiş Kredi Artışı y/y, Beklenti: 6.9%, Önceki: 6.9%
2025.09.24 05:00, JPY, BoJ Kırpılmış Ortalama Çekirdek TÜFE (Yıllık), Açıklanan: 2.0%, Beklenti: 1.9%, Önceki: 2.0%
2025.09.24 05:00, JPY, BoJ Ağırlıklı Ortalama Çekirdek TÜFE (Yıllık), Açıklanan: 1.1%, Beklenti: 1.3%, Önceki: 1.1%
2025.09.24 07:00, EUR, Bbk Yönetim Kurulu Üyesi Balz'ın Konuşması
2025.09.24 07:00, EUR, ÜFE (Yıllık), Açıklanan: -1.5%, Beklenti: 1.7%, Önceki: 0.3%
2025.09.24 07:00, SEK, İş Güveni
2025.09.24 07:00, SEK, İmalat Güveni
2025.09.24 07:00, SEK, Tüketici Güveni
2025.09.24 07:00, SEK, Enflasyon Beklentileri
2025.09.24 07:00, SEK, Ekonomik Eğilim Göstergesi
2025.09.24 07:00, EUR, ECB Para Politikası Olmayan Toplantı
2025.09.24 08:00, CHF, Credit Suisse Ekonomik Öngörüler
2025.09.24 08:30, EUR, Ifo İş Beklentileri
2025.09.24 08:30, EUR, Ifo Mevcut İş Durumu
2025.09.24 08:30, EUR, ZEW İş Ortamı
2025.09.24 09:30, GBP, 5 Yıllık Hazine Gilt İhalesi, Açıklanan: 4.095%, Önceki: 4.208%
2025.09.24 10:36, EUR, 2 Yıllık CTZ İhalesi, Açıklanan: 2.230%, Önceki: 2.200%
2025.09.24 11:00, BRL, FGV Tüketici Güveni, Açıklanan: 1.3, Beklenti: 80.4, Önceki: 86.2
2025.09.24 12:00, MXN, Birinci Yarı-Aylık TÜFE (Aylık), Açıklanan: 0.18%, Beklenti: 0.02%, Önceki: -0.02%
2025.09.24 12:00, MXN, Birinci Yarı-Aylık Çekirdek TÜFE (Aylık), Açıklanan: 0.22%, Beklenti: 0.18%, Önceki: 0.09%
2025.09.24 14:00, USD, Yeni Konut Satışları, Açıklanan: 0.800 M, Beklenti: 0.692 M, Önceki: 0.664 M
2025.09.24 14:00, USD, Yeni Konut Satışları (Aylık), Açıklanan: 20.5%, Beklenti: 7.9%, Önceki: -1.8%
2025.09.24 14:30, USD, ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi, Açıklanan: -0.607 M, Beklenti: -2.631 M, Önceki: -9.285 M
2025.09.24 14:30, USD, ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi, Açıklanan: 0.177 M, Beklenti: -0.329 M, Önceki: -0.296 M
2025.09.24 14:30, USD, ÇED Ham Petrol İthalat Değişimi, Açıklanan: 1.596 M, Beklenti: -2.347 M, Önceki: -3.111 M
2025.09.24 14:30, USD, ÇED Distilat Yakıt Üretim Değişimi, Açıklanan: 0.029 M, Beklenti: -0.120 M, Önceki: -0.274 M
2025.09.24 14:30, USD, EIA Distilat Stokları Değişimi, Açıklanan: -1.685 M, Beklenti: 2.060 M, Önceki: 4.046 M
2025.09.24 14:30, USD, ÇED Benzinli Üretim Değişimi, Açıklanan: 0.300 M, Beklenti: 0.279 M, Önceki: -0.180 M
2025.09.24 14:30, USD, ÇED'in Isıtma Yağı Stokları Değişimi, Açıklanan: -0.189 M, Beklenti: 0.073 M, Önceki: 0.670 M
2025.09.24 14:30, USD, ÇED Benzinli Stoklar Değişimi, Açıklanan: -1.081 M, Beklenti: -2.241 M, Önceki: -2.347 M
2025.09.24 14:30, USD, EIA Rafineri Ham Petrolü Günlük Girdi Değişimi, Açıklanan: 0.052 M, Önceki: -0.394 M
2025.09.24 14:30, USD, EIA Rafineri Kullanım Oranı Değişimi, Açıklanan: -0.3%, Önceki: -1.6%
2025.09.24 17:00, USD, 5 Yıllık Tahvil İhalesi, Açıklanan: 3.710%, Önceki: 3.724%
2025.09.24 17:30, BRL, Döviz Akışları, Açıklanan: $​-0.659 B, Beklenti: $​0.872 B, Önceki: $​-0.163 B
2025.09.24 23:50, JPY, BoJ Kurumsal Hizmetler Fiyat Endeksi y/y, Açıklanan: 2.7%, Beklenti: 3.1%, Önceki: 2.6%
2025.09.24 23:50, JPY, BoJ Para Politikası Toplantı Tutanağı
2025.09.25 00:00, BRL, BCB Ulusal Para Konseyi Toplantısı
2025.09.25 06:00, EUR, GfK Tüketici Ortamı, Beklenti: -21.6, Önceki: -23.6
2025.09.25 06:00, NOK, İşsizlik Oranı, Açıklanan: 4.9%, Beklenti: 4.5%, Önceki: 4.5%
2025.09.25 06:00, SEK, ÜFE (Aylık), Açıklanan: 0.5%, Beklenti: 1.1%, Önceki: 1.1%
2025.09.25 06:00, SEK, ÜFE (Yıllık), Açıklanan: -0.7%, Beklenti: 3.8%, Önceki: -0.6%
2025.09.25 06:00, SEK, Hanehalkı Kredileri (Yıllık), Açıklanan: 2.7%, Beklenti: 5.0%, Önceki: 2.6%
2025.09.25 06:00, SEK, Finansal Olmayan Şirketlere Verilen Krediler (Yıllık), Açıklanan: 2.8%, Önceki: 2.7%
2025.09.25 06:00, SEK, M3 Para Arzı (Yıllık), Önceki: 4.4%
2025.09.25 06:45, EUR, Tüketici Güven Endeksi, Açıklanan: 87, Beklenti: 84, Önceki: 87
2025.09.25 07:30, CHF, SNB Faiz Oranı Kararı, Önceki: 0.00%
2025.09.25 07:30, CHF, SNB Para Politikası Değerlendirmesi
2025.09.25 08:00, ZAR, FNB/BER Tüketici Güven Endeksi, Açıklanan: -13, Önceki: -10
2025.09.25 08:00, CHF, SNB Basın Toplantısı
2025.09.25 08:00, EUR, ECB Ekonomik Bülten
2025.09.25 08:00, EUR, ECB M3 Para Arzı (Yıllık), Açıklanan: 2.9%, Beklenti: 3.2%, Önceki: 3.3%
2025.09.25 08:00, EUR, ECB Hanehalkı Kredileri (Yıllık), Açıklanan: 2.5%, Beklenti: 2.4%, Önceki: 2.4%
2025.09.25 08:00, EUR, ECB Mali Olmayan Şirketlere Verilen Krediler (Yıllık), Açıklanan: 3.0%, Beklenti: 2.8%, Önceki: 2.8%
2025.09.25 08:00, EUR, ECB Özel Sektör Kredileri (Yıllık), Açıklanan: 2.8%, Beklenti: 2.6%, Önceki: 2.8%
2025.09.25 08:30, HKD, İhracat (Yıllık), Açıklanan: 14.5%, Beklenti: 12.8%, Önceki: 14.3%
2025.09.25 08:30, HKD, İthalat (Yıllık), Açıklanan: 11.5%, Beklenti: 14.0%, Önceki: 16.5%
2025.09.25 08:30, HKD, Ticaret Dengesi, Açıklanan: HK$​-25.400 B, Beklenti: HK$​-33.157 B, Önceki: HK$​-34.100 B
2025.09.25 09:30, ZAR, ÜFE (Aylık), Beklenti: 1.2%, Önceki: 0.7%
2025.09.25 09:30, ZAR, ÜFE (Yıllık), Beklenti: 2.1%, Önceki: 1.5%
2025.09.25 09:30, GBP, 10 Yıllık Hazine Gilt İhalesi, Önceki: 4.522%
2025.09.25 10:44, EUR, 6 Aylık BOT İhalesi, Açıklanan: 2.044%, Önceki: 2.012%
2025.09.25 12:00, BRL, Ay Ortası TÜFE (Aylık), Açıklanan: 0.48%, Beklenti: -0.01%, Önceki: -0.14%
2025.09.25 12:00, BRL, Ay Ortası TÜFE (Yıllık), Açıklanan: 5.32%, Beklenti: 4.54%, Önceki: 4.95%
2025.09.25 12:30, USD, GSYİH (Çeyreklik), Açıklanan: 3.8%, Beklenti: 3.3%, Önceki: 3.3%
2025.09.25 12:30, USD, GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik), Açıklanan: 2.1%, Beklenti: 2.0%, Önceki: 2.0%
2025.09.25 12:30, USD, Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi (Çeyreklik), Açıklanan: 2.6%, Beklenti: 2.5%, Önceki: 2.5%
2025.09.25 12:30, USD, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi (Çeyreklik), Açıklanan: 2.1%, Beklenti: 2.0%, Önceki: 2.0%
2025.09.25 12:30, USD, Reel PCE (Çeyreklik), Açıklanan: 2.5%, Beklenti: 1.6%, Önceki: 1.6%
2025.09.25 12:30, USD, Şirket Kârları (Çeyreklik), Açıklanan: 0.2%, Beklenti: 2.0%, Önceki: 2.0%
2025.09.25 12:30, USD, GDP Satışları (Çeyreklik), Açıklanan: 7.5%, Beklenti: 6.8%, Önceki: 6.8%
2025.09.25 12:30, USD, Toptan Satış Envanterleri (Aylık), Açıklanan: -0.2%, Beklenti: 0.1%, Önceki: 0.0%
2025.09.25 12:30, USD, Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık), Açıklanan: 2.9%, Beklenti: -0.5%, Önceki: -2.7%
2025.09.25 12:30, USD, Çekirdek Dayanaklı Mal Siparişleri (Aylık), Açıklanan: 0.4%, Beklenti: 0.6%, Önceki: 1.0%
2025.09.25 12:30, USD, Savunma Hariç Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık), Açıklanan: 1.9%, Beklenti: -4.6%, Önceki: -2.3%
2025.09.25 12:30, USD, Hava Araçları Hariç Savunma Dışı Sermaye Mal Siparişleri (Aylık), Açıklanan: 0.6%, Beklenti: -0.2%, Önceki: 0.8%
2025.09.25 12:30, USD, Mal Ticareti Dengesi, Açıklanan: $​-85.541 B, Beklenti: $​42.847 B, Önceki: $​-102.840 B
2025.09.25 12:30, USD, Hava Araçları Hariç Savunma Dışı Sermaye Malları Sevkiyatı (Aylık), Açıklanan: -0.3%, Beklenti: 0.5%, Önceki: 0.6%
2025.09.25 12:30, USD, Perakende Stokları (Aylık), Açıklanan: 0.0%, Beklenti: 0.1%, Önceki: 0.1%
2025.09.25 12:30, USD, Otomobil Harici Perakende Stokları (Aylık), Açıklanan: 0.3%, Önceki: 0.2%
2025.09.25 12:30, USD, Yeni İşsizlik Başvuruları, Açıklanan: 218 K, Beklenti: 208 K, Önceki: 232 K
2025.09.25 12:30, USD, Devam Eden İşsizlik Başvuruları, Açıklanan: 1.926 M, Beklenti: 1.913 M, Önceki: 1.928 M
2025.09.25 12:30, USD, Yeni İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama, Açıklanan: 237.500 K, Beklenti: 236.492 K, Önceki: 240.250 K
2025.09.25 13:00, USD, FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
2025.09.25 14:00, USD, Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
2025.09.25 14:30, USD, ÇED Doğal Gaz Depolama Değişimi, Açıklanan: 75 B, Beklenti: 98 B, Önceki: 90 B
2025.09.25 15:00, USD, Kansas City Fed İmalat Bileşik Endeksi
2025.09.25 15:00, USD, Kansas City Fed İmalat Üretimi
2025.09.25 15:30, USD, 4 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi, Açıklanan: 4.080%, Önceki: 4.040%
2025.09.25 15:30, USD, 8 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi, Açıklanan: 4.000%, Önceki: 3.965%
2025.09.25 17:00, USD, Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması
2025.09.25 17:00, USD, 7 Yıllık Tahvil İhalesi, Açıklanan: 3.953%, Önceki: 3.925%
2025.09.25 19:00, MXN, Meksika Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı, Açıklanan: 7.50%, Önceki: 7.75%
2025.09.25 21:00, KRW, BOK İmalat BSI, Açıklanan: 70, Beklenti: 66, Önceki: 70
2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo TÜFE y/y, Açıklanan: 2.5%, Beklenti: 3.1%, Önceki: 2.5%
2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo TÜFE hariç Gıda ve Enerji y/y, Açıklanan: 2.5%, Beklenti: 3.0%, Önceki: 3.0%
2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo Çekirdek TÜFE y/y, Açıklanan: 2.5%, Beklenti: 2.9%, Önceki: 2.5%
2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo TÜFE (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Aylık), Açıklanan: -0.1%, Önceki: 0.1%
2025.09.25 23:50, JPY, Yabancı Tahvil Yatırımları, Açıklanan: ¥​817.2 B, Önceki: ¥​1479.7 B
2025.09.25 23:50, JPY, Japonya Stoklarında Yabancı Yatırım, Açıklanan: ¥​-1747.5 B, Önceki: ¥​-2032.8 B
2025.09.26 05:00, SGD, Sanayi Üretimi (Aylık), Açıklanan: -9.7%, Beklenti: 2.8%, Önceki: 8.8%
2025.09.26 05:00, SGD, Sanayi Üretimi (Yıllık), Açıklanan: -7.8%, Beklenti: -4.5%, Önceki: 7.7%
2025.09.26 06:00, SEK, Mal Ticareti Dengesi, Açıklanan: Kr​-8.9 B, Beklenti: Kr​5.9 B, Önceki: Kr​3.6 B
2025.09.26 07:00, EUR, GSYİH (Çeyreklik), Açıklanan: 0.8%, Beklenti: 0.7%, Önceki: 0.7%
2025.09.26 07:00, EUR, GSYİH (Yıllık), Açıklanan: 3.1%, Beklenti: 2.8%, Önceki: 2.8%
2025.09.26 08:00, EUR, İşletme Güveni, Açıklanan: 87.3, Beklenti: 87.5, Önceki: 87.3
2025.09.26 08:00, EUR, Tüketici Güveni, Açıklanan: 96.8, Beklenti: 96.3, Önceki: 96.2
2025.09.26 10:58, EUR, 5 Yıllık BTP İhalesi, Açıklanan: 2.94%, Önceki: 2.80%
2025.09.26 10:58, EUR, 10 Yıllık BTP İhalesi, Açıklanan: 3.62%, Önceki: 3.58%
2025.09.26 11:30, BRL, Cari Hesap, Açıklanan: $​-4.669 B, Beklenti: $​-5.717 B, Önceki: $​-7.067 B
2025.09.26 11:30, BRL, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Açıklanan: $​7.989 B, Beklenti: $​5.395 B, Önceki: $​8.324 B
2025.09.26 11:30, INR, Döviz Rezervleri
2025.09.26 12:00, MXN, Ticaret Dengesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış), Açıklanan: $​-1.944 B, Beklenti: $​-3.430 B, Önceki: $​-0.017 B
2025.09.26 12:00, MXN, Ticaret Dengesi, Beklenti: $​0.244 B, Önceki: $​0.296 B
2025.09.26 12:30, CAD, GSYİH (Aylık), Açıklanan: 0.2%, Beklenti: -0.7%, Önceki: -0.1%
2025.09.26 12:30, CAD, GSYİH (Yıllık), Açıklanan: 0.9%, Beklenti: 0.9%, Önceki: 0.9%
2025.09.26 12:30, USD, Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi (Aylık), Açıklanan: 0.2%, Beklenti: 0.2%, Önceki: 0.2%
2025.09.26 12:30, USD, Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi (Yıllık), Açıklanan: 2.9%, Beklenti: 2.9%, Önceki: 2.9%
2025.09.26 12:30, USD, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi (Aylık), Açıklanan: 0.3%, Beklenti: 0.2%, Önceki: 0.2%
2025.09.26 12:30, USD, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi (Yıllık), Açıklanan: 2.7%, Beklenti: 2.8%, Önceki: 2.6%
2025.09.26 12:30, USD, Kişisel Harcamalar (Aylık), Açıklanan: 0.6%, Beklenti: 0.4%, Önceki: 0.5%
2025.09.26 12:30, USD, Kişisel Gelir (Aylık), Açıklanan: 0.4%, Beklenti: -0.1%, Önceki: 0.4%
2025.09.26 12:30, USD, Reel Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) (Aylık), Açıklanan: 0.3%, Beklenti: 0.1%, Önceki: 0.4%
2025.09.26 14:00, USD, Dallas Fed Kırpılmış Ortalama Kişisel Tüketim Giderleri (PCE) Enflasyonu Oranı
2025.09.26 14:00, USD, Michigan Tüketici Görüşü, Açıklanan: 55.1, Beklenti: 55.4, Önceki: 55.4
2025.09.26 14:00, USD, Michigan Tüketici Beklentileri, Açıklanan: 51.7, Beklenti: 51.8, Önceki: 51.8
2025.09.26 14:00, USD, Michigan Mevcut Koşullar, Açıklanan: 60.4, Beklenti: 61.2, Önceki: 61.2
2025.09.26 14:00, USD, Michigan Enflasyon Beklentileri, Açıklanan: 4.7%, Beklenti: 4.8%, Önceki: 4.8%
2025.09.26 14:00, USD, Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentileri, Açıklanan: 3.7%, Beklenti: 3.9%, Önceki: 3.9%
2025.09.26 15:00, CAD, Bütçe Dengesi, Beklenti: $​0.333 B, Önceki: $​3.629 B
2025.09.26 15:00, CAD, Bütçe Dengesi, Mali Yıl, Beklenti: $​-10.718 B, Önceki: $​-3.338 B
2025.09.26 17:00, USD, Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
2025.09.26 17:00, USD, Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı, Açıklanan: 424, Önceki: 418
2025.09.26 17:00, USD, Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı, Açıklanan: 549, Önceki: 542
2025.09.26 19:30, AUD, CFTC AUD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -59.6 K, Önceki: -51.2 K
2025.09.26 19:30, BRL, CFTC BRL Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 65.5 K, Önceki: 62.2 K
2025.09.26 19:30, CAD, CFTC CAD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -114.8 K, Önceki: -107.2 K
2025.09.26 19:30, JPY, CFTC JPY Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 79.5 K, Önceki: 61.4 K
2025.09.26 19:30, MXN, CFTC MXN Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 83.4 K, Önceki: 78.0 K
2025.09.26 19:30, NZD, CFTC NZD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -21.1 K, Önceki: -18.0 K
2025.09.26 19:30, ZAR, CFTC ZAR Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 9.2 K, Önceki: 9.5 K
2025.09.26 19:30, CHF, CFTC CHF Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -23.0 K, Önceki: -26.0 K
2025.09.26 19:30, GBP, CFTC GBP Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -2.0 K, Önceki: -6.6 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Bakır Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 30.2 K, Önceki: 30.3 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Gümüş Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 52.3 K, Önceki: 51.5 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 266.7 K, Önceki: 266.4 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 103.0 K, Önceki: 98.7 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -172.5 K, Önceki: -225.1 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC AlüminyumTicari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 0.7 K, Önceki: 1.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Mısır Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -51.2 K, Önceki: -36.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Doğal Gaz Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -128.1 K, Önceki: -110.9 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Soya Fasulyesi Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 5.7 K, Önceki: 21.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Buğday Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -81.7 K, Önceki: -72.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 23.4 K, Önceki: 17.8 K
2025.09.26 19:30, EUR, CFTC EUR Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 114.3 K, Önceki: 117.8 K
2025.09.27 01:30, CNY, Sanayi Kârı YTD (Yıllık), Açıklanan: 0.9%, Önceki: -1.7%
2025.09.29 01:00, CNY, Doğrudan Yabancı Yatırımlar YTD (Yıllık), Beklenti: -8.4%, Önceki: -13.4%
2025.09.29 05:00, JPY, Uyum Endeksi, Beklenti: 113.3, Önceki: 113.3
2025.09.29 05:00, JPY, Öncü Endeks, Beklenti: 105.9, Önceki: 105.9
2025.09.29 05:00, JPY, Uyum Endeksi (Aylık), Önceki: -2.6%
2025.09.29 05:00, JPY, Öncü Endeks (Aylık), Önceki: 0.8%
2025.09.29 05:30, JPY, BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Noguchi'nin Konuşması
2025.09.29 06:00, NOK, Perakende Satışlar (Aylık), Beklenti: -0.1%, Önceki: 0.6%
2025.09.29 06:00, NOK, Perakende Satışlar (Yıllık), Beklenti: 5.0%, Önceki: 5.1%
2025.09.29 06:00, NOK, Kamu İç Kredi Borçları (Yıllık), Beklenti: 4.1%, Önceki: 4.1%
2025.09.29 06:00, GBP, Nationwide HPI (Aylık), Beklenti: 0.1%, Önceki: -0.1%
2025.09.29 06:00, GBP, Nationwide HPI (Yıllık), Beklenti: 1.8%, Önceki: 2.1%
2025.09.29 07:00, EUR, TÜFE (Aylık), Beklenti: -0.2%, Önceki: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, TÜFE (Yıllık), Beklenti: 2.7%, Önceki: 2.7%
2025.09.29 07:00, EUR, Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık), Beklenti: 0.5%, Önceki: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık), Beklenti: 2.7%, Önceki: 2.7%
2025.09.29 07:00, EUR, Perakende Satışlar (Yıllık), Beklenti: 3.4%, Önceki: 4.7%
2025.09.29 07:30, SEK, Riksbank Para Politikası Toplantısı Tutanakları
2025.09.29 08:00, EUR, Avrupa Birliği Dışı Ticaret Dengesi, Önceki: €​5.391 B
2025.09.29 08:30, GBP, BoE Tüketici Kredisi m/m, Beklenti: £​1.222 B, Önceki: £​1.622 B
2025.09.29 08:30, GBP, BoE M4 Para Arzı m/m, Beklenti: -0.4%, Önceki: 0.1%
2025.09.29 08:30, GBP, BoE Mortgage Onayları, Beklenti: 67.354 K, Önceki: 65.352 K
2025.09.29 08:30, GBP, BoE Mortgage Kredisi m/m, Beklenti: £​2.964 B, Önceki: £​4.522 B
2025.09.29 08:30, GBP, BoE Bireylere Net Kredilendirme m/m, Beklenti: £​7.106 B, Önceki: £​6.144 B
2025.09.29 09:00, EUR, BUBA Başkanı Nagel'in Konuşması
2025.09.29 09:00, EUR, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel'in Konuşması
2025.09.29 09:00, EUR, İş Ortamı Göstergesi, Beklenti: -0.71, Önceki: -0.72
2025.09.29 09:00, EUR, Sanayi Güveni Göstergesi, Beklenti: -9.6, Önceki: -10.3
2025.09.29 09:00, EUR, Hizmet Görüş Göstergesi, Beklenti: 3.6, Önceki: 3.6
2025.09.29 09:00, EUR, Ekonomik Görüş Göstergesi, Beklenti: 94.8, Önceki: 95.2
2025.09.29 09:00, EUR, Tüketici Güven Endeksi, Beklenti: -14.9, Önceki: -14.9
2025.09.29 09:00, EUR, Tüketici Fiyat Beklentileri, Beklenti: 18.9, Önceki: 25.9
2025.09.29 09:00, EUR, Sanayi Satış Fiyatı Beklentileri, Beklenti: 7.6, Önceki: 6.7
2025.09.29 10:00, EUR, İş Güveni, Beklenti: -5.4, Önceki: -6.7
2025.09.29 11:00, BRL, FGV IGP-M Enflasyon Endeksi (Aylık), Beklenti: -0.44%, Önceki: 0.36%
2025.09.29 11:30, BRL, BCB Odak Piyasa Raporu
2025.09.29 11:30, BRL, BCB Banka Kredileri (Aylık), Beklenti: 1.0%, Önceki: 0.4%
2025.09.29 11:30, USD, Fed Başkanı Waller'ın Konuşması
2025.09.29 12:00, INR, Sanayi Üretimi (Yıllık), Beklenti: 3.9%, Önceki: 3.5%
2025.09.29 12:00, INR, Sanayi Üretimi FYTD (Yıllık), Beklenti: 2.1%, Önceki: 2.3%
2025.09.29 12:00, INR, İmalat Üretimi (Yıllık), Beklenti: 4.0%, Önceki: 5.4%
2025.09.29 12:00, INR, İmalat Üretimi FYTD (Yıllık), Önceki: 3.9%
2025.09.29 12:00, MXN, İşsizlik Oranı, Beklenti: 2.5%, Önceki: 2.6%
2025.09.29 12:00, MXN, İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış), Beklenti: 3.1%, Önceki: 2.8%
2025.09.29 12:00, GBP, BoE Vali Yardımcısı ve Bankacılık Ramsden Konuşması
2025.09.29 12:00, EUR, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Lane'in Konuşması
2025.09.29 12:50, EUR, 3 Aylık BTF İhalesi, Önceki: 2.007%
2025.09.29 12:50, EUR, 6 Aylık BTF İhalesi, Önceki: 2.027%
2025.09.29 12:50, EUR, 12 Aylık BTF İhalesi, Önceki: 2.048%
2025.09.29 14:00, USD, Askıdaki Konut Satışları (Aylık), Beklenti: 2.0%, Önceki: -0.4%
2025.09.29 14:00, USD, Askıdaki Konut Satışları (Yıllık), Beklenti: 2.3%, Önceki: 0.7%
2025.09.29 14:00, USD, Askıdaki Konut Satışları Endeksi, Önceki: 71.7
2025.09.29 14:30, USD, Dallas Fed Üretim Endeksi
2025.09.29 15:30, USD, 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi, Önceki: 3.860%
2025.09.29 15:30, USD, 6 Aylık Hazine Bonosu İhalesi, Önceki: 3.705%
2025.09.29 16:00, SGD, Banka Kredileri, Beklenti: S$​861.124 B, Önceki: S$​854.020 B
2025.09.29 17:30, USD, FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
2025.09.29 23:00, KRW, Sanayi Üretimi (Aylık), Beklenti: -4.1%, Önceki: 0.3%
2025.09.29 23:00, KRW, Sanayi Üretimi (Yıllık), Beklenti: -0.6%, Önceki: 5.0%
2025.09.29 23:00, KRW, Perakende Satışlar (Aylık), Beklenti: 0.1%, Önceki: 2.5%
2025.09.29 23:00, KRW, Hizmet Sektörü Faaliyet Endeksi (Aylık), Beklenti: 0.2%, Önceki: 0.2%
2025.09.29 23:50, JPY, Perakende Satışlar (Aylık), Beklenti: 0.0%, Önceki: -1.6%
2025.09.29 23:50, JPY, Perakende Satışlar (Yıllık), Beklenti: -1.7%, Önceki: 0.3%
2025.09.29 23:50, JPY, Büyük Perakendeci Satışları y/y, Beklenti: 0.4%, Önceki: 0.4%
2025.09.29 23:50, JPY, Sanayi Üretimi (Aylık), Beklenti: -0.8%, Önceki: -1.2%
2025.09.29 23:50, JPY, Sanayi Üretimi (Yıllık), Beklenti: 0.7%, Önceki: -0.4%
2025.09.29 23:50, JPY, Sanayi Üretimi Öngörüsü (1 Ay Sonrası İçin) (Aylık), Önceki: 2.8%
2025.09.29 23:50, JPY, Sanayi Üretimi Öngörüsü (2 Ay Sonrası İçin) (Aylık), Önceki: -0.3%
2025.09.29 23:50, JPY, BoJ Görüşlerin Özeti

Sıkça sorulan sorular

Ekonomik Takvim nedir?

Ekonomik Takvim, finansal piyasaları etkileyen önemli ekonomik olayların ve duyuruların bir çizelgesidir. Faiz oranları, istihdam raporları, enflasyon ve diğer temel göstergeler hakkında bilgiler içerir. MetaTrader 5'teki yerleşik takvim ve özel widget ile güncel gelişmelerden her zaman haberdar olabilir ve hızlı bir şekilde bilinçli alım-satım kararları verebilirsiniz.

Forex Ekonomik Takvimi nasıl okunur?

Ekonomik Takvim, döviz piyasasını etkileyen ekonomik haberlerin ve istatistiklerin tarihini, saatini ve önemini gösterir. Beklenti ve açıklanan değerlerin yanı sıra olayın önemine (düşük, orta veya yüksek) dikkat ettiğinizden emin olun. Yerleşik MetaTrader 5 takvimi ve kullanışlı widget, yatırımcıların bu olayları doğrudan işlem terminalinden veya web sitelerinden kolayca takip etmelerini sağlar.

Ekonomik Takvim kullanılarak nasıl alım-satım yapılır?

Ekonomik Takvim, haberlere dayalı alım-satım yapmak veya verilerin açıklandığı sırada piyasa volatilitesiyle ilişkili risklerden kaçınmak için kullanılır. Örneğin, açıklanan değer beklentiden büyük ölçüde farklıysa, piyasa sert tepki verebilir ve bu da kısa vadeli işlemler için fırsatlar yaratır. Önemli olaylara her zaman vaktinde yanıt vermek için kullanışlı MetaTrader 5 ekonomik takvim widget'ını yükleyin.