Ekonomik Takvim

2025.09.22 08:30, HKD, TÜFE (Yıllık)
, Açıklanan: 1.1%, Beklenti: 0.6%, Önceki: 1.0%
2025.09.22 21:00, KRW, ÜFE (Aylık)
, Açıklanan: -0.1%, Beklenti: 0.3%, Önceki: 0.4%
2025.09.22 21:00, KRW, ÜFE (Yıllık)
, Açıklanan: 0.6%, Beklenti: 1.1%, Önceki: 0.5%
2025.09.22 22:00, EUR, Ticaret Dengesi
, Açıklanan: €-4.009 B, Beklenti: €-3.881 B, Önceki: €-3.588 B
2025.09.23 00:00, JPY, Sonbahar Ekinoks Günü
2025.09.23 05:00, SGD, TÜFE (Yıllık)
, Açıklanan: 0.5%, Beklenti: 0.3%, Önceki: 0.6%
2025.09.23 12:30, USD, Cari Hesap
, Açıklanan: $-251.312 B, Beklenti: $-406.051 B, Önceki: $-439.822 B
2025.09.23 21:00, KRW, Tüketici Güveni
, Açıklanan: 110.1, Beklenti: 112.2, Önceki: 111.4
2025.09.24 00:00, ZAR, Miras Günü
2025.09.24 07:00, EUR, ÜFE (Yıllık)
, Açıklanan: -1.5%, Beklenti: 1.7%, Önceki: 0.3%
2025.09.24 17:30, BRL, Döviz Akışları
, Açıklanan: $-0.659 B, Beklenti: $0.872 B, Önceki: $-0.163 B
2025.09.25 06:00, NOK, İşsizlik Oranı
, Açıklanan: 4.9%, Beklenti: 4.5%, Önceki: 4.5%
2025.09.25 06:00, SEK, ÜFE (Aylık)
, Açıklanan: 0.5%, Beklenti: 1.1%, Önceki: 1.1%
2025.09.25 06:00, SEK, ÜFE (Yıllık)
, Açıklanan: -0.7%, Beklenti: 3.8%, Önceki: -0.6%
2025.09.25 08:30, HKD, İhracat (Yıllık)
, Açıklanan: 14.5%, Beklenti: 12.8%, Önceki: 14.3%
2025.09.25 08:30, HKD, İthalat (Yıllık)
, Açıklanan: 11.5%, Beklenti: 14.0%, Önceki: 16.5%
2025.09.25 08:30, HKD, Ticaret Dengesi
, Açıklanan: HK$-25.400 B, Beklenti: HK$-33.157 B, Önceki: HK$-34.100 B
2025.09.25 09:30, ZAR, ÜFE (Aylık)
, Beklenti: 1.2%, Önceki: 0.7%
2025.09.25 09:30, ZAR, ÜFE (Yıllık)
, Beklenti: 2.1%, Önceki: 1.5%
2025.09.25 12:30, USD, GSYİH (Çeyreklik)
, Açıklanan: 3.8%, Beklenti: 3.3%, Önceki: 3.3%
2025.09.25 12:30, USD, Mal Ticareti Dengesi
, Açıklanan: $-85.541 B, Beklenti: $42.847 B, Önceki: $-102.840 B
2025.09.25 21:00, KRW, BOK İmalat BSI
, Açıklanan: 70, Beklenti: 66, Önceki: 70
2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo TÜFE y/y
, Açıklanan: 2.5%, Beklenti: 3.1%, Önceki: 2.5%
2025.09.26 06:00, SEK, Mal Ticareti Dengesi
, Açıklanan: Kr-8.9 B, Beklenti: Kr5.9 B, Önceki: Kr3.6 B
2025.09.26 07:00, EUR, GSYİH (Çeyreklik)
, Açıklanan: 0.8%, Beklenti: 0.7%, Önceki: 0.7%
2025.09.26 07:00, EUR, GSYİH (Yıllık)
, Açıklanan: 3.1%, Beklenti: 2.8%, Önceki: 2.8%
2025.09.26 08:00, EUR, İşletme Güveni
, Açıklanan: 87.3, Beklenti: 87.5, Önceki: 87.3
2025.09.26 08:00, EUR, Tüketici Güveni
, Açıklanan: 96.8, Beklenti: 96.3, Önceki: 96.2
2025.09.26 11:30, BRL, Cari Hesap
, Açıklanan: $-4.669 B, Beklenti: $-5.717 B, Önceki: $-7.067 B
2025.09.26 12:00, MXN, Ticaret Dengesi
, Beklenti: $0.244 B, Önceki: $0.296 B
2025.09.26 12:30, CAD, GSYİH (Aylık)
, Açıklanan: 0.2%, Beklenti: -0.7%, Önceki: -0.1%
2025.09.26 12:30, CAD, GSYİH (Yıllık)
, Açıklanan: 0.9%, Beklenti: 0.9%, Önceki: 0.9%
2025.09.26 15:00, CAD, Bütçe Dengesi
, Beklenti: $0.333 B, Önceki: $3.629 B
2025.09.29 05:00, JPY, Uyum Endeksi
, Beklenti: 113.3, Önceki: 113.3
2025.09.29 05:00, JPY, Öncü Endeks
, Beklenti: 105.9, Önceki: 105.9
2025.09.29 07:00, EUR, TÜFE (Aylık)
, Beklenti: -0.2%, Önceki: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, TÜFE (Yıllık)
, Beklenti: 2.7%, Önceki: 2.7%
2025.09.29 10:00, EUR, İş Güveni
, Beklenti: -5.4, Önceki: -6.7
2025.09.29 16:00, SGD, Banka Kredileri
, Beklenti: S$861.124 B, Önceki: S$854.020 B