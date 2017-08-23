FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 973
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Numara. Bu benim reenkarne oldum)
Numara. Bu benim reenkarne oldum)
Avrupa Birliği'ne katılmak ister misiniz?
Mısır'a bir gezi yapmaya karar verdik. Ben zaten Almanya'da bulundum) Henüz Amerika için biraz pahalı.
İlk önce yalnızca en küçük kareler yöntemi incelenecektir)
Kesildi mi yoksa kayboldu mu?
Bir yeri gezdim (biraz kesip kaybettim diyebilirsiniz), şimdi başka bir yerde buldum ama eskisinde kaybetmek istemiyorum)))
Avrupa Birliği'ne katılmak ister misiniz?
Mont Generale, ne için?))))
hayır sadece soruyorum...
"Çeyrek sonunu görüyoruz ve varlık yöneticilerinin yönetim altındaki fonlara ilişkin mali tablolarını "güzelleştirmeye" başlamaları nedeniyle genellikle öngörülemeyen dalgalanmalarla karakterize ediliyor. portföyün müşterilere daha gösterilebilir görünmesini sağlar, yöneticiler hisse satmaya başlar "Büyük kayıplara sahip olmanın yanı sıra yüksek işlem gören varlıkları satın alırlar. Daha sonra müşterilere, çeyrek boyunca bunların satın almada tuttukları varlıklar olduğunu bildirirler. Bu tür stratejiler yalnızca Son zamanlarda pek çekici olmayan dinamikler gösteren ABD endekslerindeki düşüşün ölçeği." Alena Afanasyeva FCBu konuda herhangi bir görüş var mı?
Kaynak: Forex Club Şirketler Grubu - "28 Eylül için inceleme: Endekslerdeki düşüş için ... yöneticileri suçlamanızı istiyorum"
Bu konuda herhangi bir görüş var mı?
ye - iç!
....Bu konuda herhangi bir görüş var mı?
Var, ama bizim hisselerimiz şeker sarmalayıcılara bile benzemiyor). Sabit fiyattan ziyade fiyat dalgalanmalarına bakmak kesinlikle daha iyidir.
Düşen endeksler hakkında hiç net değil. Şimdilik uçuyorlar.
Ve ışıkta "içkiye" katılabilirsiniz)