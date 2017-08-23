FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 239

new-rena :

Kendi yolumda düşündüm, Strange bir şekilde farklıydı. Bir gün notlara geri döneceğim ve sonuçları karşılaştıracağım.

Fark küçük - raporları anlattı ve siteyi ayrıştırdım ...

Dur dur! Şimdi ne hakkında konuşuyorsun? Sotka hakkında?
 
tuma88 :

belki 1.17 daha iyi görünüyor?


Teşekkür ederim!

Son sütun "Net Change"dir. İçinde ne değişiyor? Ah, nasıl anladım?

Yani, OI orada arttı ve orada azaldı. VE? Nedir, satışlar, alımlar?))) İşte bu, resim güzel ama sıfır bilgi var.

İşim :

Görünüşe göre ornitorenkler hep C.U.'yu bekliyor. (değerli talimatlar) yukarıdan! ^

PS)))))))))) PS)))))) Platypusları burnundan yönlendirmek uygundur! (burunlar rahattır - birkaç parça takılabilir)

Öğretmenim, SENİN ornitorenk olduğunu biliyorum)))

 
GopFX __ :
Yani bana SOT'taki üç rakamdan bahsedecek misin?))
 
stranger :

Öğretmenim, SENİN ornitorenk olduğunu biliyorum)))

Bir ninjadaki bardağın tüm derinliği bu mu?
stranger :

Öğretmenim, SENİN ornitorenk olduğunu biliyorum)))

İşte daha eksiksiz bir çizim:

 
Nikolai Romanovskyi :
Bir ninjadaki bardağın tüm derinliği bu mu?
Sana söyledim - göstergeleri ara. ninjatrader.com, bir forum var, konu "Göstergeler", karıştırdığınız yer orası.
 
GopFX __ :
Size CME raporundan bahsediyorum. Siktir beni...
 
stranger :
Eğer cevap bu değilse, neye ihtiyacın olduğunu bilmiyorum, Starche? ))

İki sayı - ticari olmayan kısa ve uzun)) Gerisi gereksiz
 
new-rena :
Saçmalık! Başlangıçta SOT-ke hakkında konuştular. Ve sonra aniden CME ... Bu arada, dün CME hakkında da konuşulmadı - sadece Ninja hakkında
 
GopFX __ :
İyi? Seçenekler içindir. VE? Ne var, OI eklendi-azaldı. Bunlar satış mı, alış mı?))) Kim kime sattı, kimden aldı?)

GopFX__ :
Eğer cevap bu değilse, neye ihtiyacın olduğunu gerçekten bilmiyorum, Starche? ))

İki sayı - ticari olmayan kısa ve uzun)) Gerisi gereksiz

Bu yüzden yaptıkları son şey satışları 1.10 civarında artırmak oldu.

