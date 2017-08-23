FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 895
bu bir sahtekarlık mı? 100 bip sesi çıkardık - neden bu kadar çok bağırıyoruz?
artık her şey normale döndü. Audi, en azından kesin ve orada da Zellander. peki, belki biraz daha düzeltirler - 0.735'e kadar veya nereye gittikleri. Ana trend zaten aşağı
Ve bence Ishimka siyahta kapatmayı başardı - Audi'nin hala bir güç rezervi vardı ve tişörtleri kısaydı
Evet, çekimleri küçük, durak yok ve zihin de var)
130 s. - böyle bir şey yok ... (tüm mevsime değerse ...)
90 puana kadar - bitireceğiz !!!
ay standardı. en alttan değil - o zaman daha iyi 125
Ana döküm!!!
Yelken diskleri...
İşim'in harika bir atış stratejisi var, ayak akımı kısa - el frenini çekmeyi unutuyor)))
ve kazancımdan sonra çubuklarda, ayı 2863'e göndereceğim:
kısa bir hafızan var, ne tahmin ettiğini unutuyorsun.
Bana gülmeyi hatırlat)
Ay, yukarı oklar ve Audi satışlarından SİZİN satın alımlarınızı bile hatırlıyorum. Bende iki tane var, SEN ve Pokemon))))))))))))))