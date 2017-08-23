FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 895

mmmoguschiy-new :
bu bir sahtekarlık mı? 100 bip sesi çıkardık - neden bu kadar çok bağırıyoruz?

artık her şey normale döndü. Audi, en azından kesin ve orada da Zellander. peki, belki biraz daha düzeltirler - 0.735'e kadar veya nereye gittikleri. Ana trend zaten aşağı

Ve bence Ishimka siyahta kapatmayı başardı - Audi'nin hala bir güç rezervi vardı ve tişörtleri kısaydı
Evet, çekimleri küçük, durak yok ve zihin de var)
 
kısa bir hafızan var, ne tahmin ettiğini unutuyorsun.
 

130 s. - böyle bir şey yok ... (tüm mevsime değerse ...)

90 puana kadar - bitireceğiz !!!

 
ay standardı. en alttan değil - o zaman daha iyi 125
 
new-rena :
ay standardı. en alttan değil - o zaman daha iyi 125

Ana döküm!!!

Yelken diskleri...

 
İşim'in harika bir atış stratejisi var, ayak akımı kısa - el frenini çekmeyi unutuyor)))
 
Mitsubishi!
 
Nereden biliyorsunuz?
 

ve kazancımdan sonra çubuklarda, ayı 2863'e göndereceğim:

 
Ishim :
kısa bir hafızan var, ne tahmin ettiğini unutuyorsun.

Bana gülmeyi hatırlat)

Ay, yukarı oklar ve Audi satışlarından SİZİN satın alımlarınızı bile hatırlıyorum. Bende iki tane var, SEN ve Pokemon))))))))))))))

