FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 648

Yeni yorum
[Silindi]  
Teacher :
kısmen evet. bundan çok daha derin...
Yani...
[Silindi]  
Teacher :
kısmen evet. bundan çok daha derin...
Pekala, sayın... Yola kutsal su serpmediler, atlar yürümez, rüzgar esmez, su akmaz... Kağıt düştü ama yanlış yerde. ... bela, bela ... ve suçlu kim? evet birisi var...
 
Teacher :
işte cevap bu değil

Sizin için daha fazla soru:

Kim pahasına orada ziyafet. ve herşey...?

çözüme gittikçe yaklaşıyor. böyle düşünmeye devam et

Matroskin'in burada olduğu ve anahtarın bu olduğunu düşündüğüm günlerde bunun hakkında yazdım.

Ortaya çıktı - hayır, bu doğru yolun başlangıcı.

 
new-rena :

çözüme gittikçe yaklaşıyor. böyle düşünmeye devam et

Matroskin'in burada olduğu günlerde bunun hakkında yazdım.

ne tahmin edeyim Benimkini tahmin ettim ... Gençlere sorular soruyorum - sigara içsinler))

Yaşlı adam kaçtı - şapkasını bile bırakmadı ... Dalı kim geliştirmeli ...? Çocukları yalnız bıraktı... kaderin insafına
[Silindi]  
Teacher :
ne tahmin edeyim Benimkini tahmin ettim ... Gençlere sorular soruyorum - sigara içsinler))
Ördek, her şey sonsuza kadar değil ... (soru sormuyorum)
 
Vladimir Zubov :
bu analizler her zaman işe yaramaz ... şimdi işe yarıyor ... sadece sauron'un çılgınlığı
Yani her şey her zaman işe yaramaz)) Sadece gerçekte sonra çalışır !!!
[Silindi]  
Teacher :
Yani her şey her zaman işe yaramaz)) Sadece gerçekte sonra çalışır !!!
Pekala, kodum Maidan zamanından beri, yani iki yıldır (mql4) çalışıyor ve çalışıyor, nasıl denir?
 
Vladimir Zubov :
Pekala, kodum Maidan zamanından beri, yani iki yıldır (mql4) çalışıyor ve çalışıyor, nasıl denir?
bu yüzden tse kase

Buraya gönder)))

aslında sonra - nada değil
[Silindi]  
Teacher :
bu yüzden tse kase

buraya ver)))
Yılda 100'den fazla değil))) bu burada ilgi çekici değil)))
[Silindi]  
Bu çöp EURUSD'yi bugün nereye taşıyacağız?))))
1...641642643644645646647648649650651652653654655...1996
Yeni yorum