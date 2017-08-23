FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 220

Anlamadım ama Jedi'larımız nerede, Öğretmen onu fabrikaya götürdü mü?)))

Luny 1.30'da yeterince aldı, şimdi fabrikaya gitmem gerekiyor ....

 

Öğretmenim, öyle mi?

 
stranger :

fabrikama götürdüm...
 
Jedai "bir şeyler ters gitti" diye düşündü hocam, her şeyi kaydettik ve tüm derslerinizi dinledik, neden sınavda sadece ikili var
 
Hepsi bu, ben senin öğretmenin değilim ve sana öğretmeyi planlamadım. (ve amaçsız)

 
Ishim :

GÜÇLÜ SEN

Ve m1'de daha da havalı görünürdü ...

 
M1 akrobasidir))
 
Ruh hali oradayken m5'te eğlenirim. sen ninja bağımlısısın ve ben cd'deyim.
 
n1, n4, d1 vs. düşünüyorum ve günübirlik gezilerde CD kullanıyorum, geri kalan her şey pire kapıyor))), işlemlerde sinir sistemi ve deponun %1-5'i için daha rahat ve sakin hissediyorum.
 

Uyudular ve eksi oynadılar

