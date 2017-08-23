FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 766

Yeni yorum
 
Ishim :

e vra ertelemeye (Pazartesi günü yerleştirilir) ulaşacak ve düşecek ve hafta sona erecek.

harrier karıma ulaşacak (bugün belirlenen) ve kar çekilecek ve hafta sonu benzinle olacağım...
 
Ishim :

euro (Pazartesi günü belirlenen) ertelemeye ulaşacak ve düşecek ve hafta sona erecek.

Yani bizi affettin... yoksa hala görmezden mi geliyoruz?)))
 
Ishim :

euro (Pazartesi günü belirlenen) ertelemeye ulaşacak ve düşecek ve hafta sona erecek.

umut edecek...
 
Vizard_ :
Yani bizi affettin... yoksa hala görmezden mi geliyoruz?)))
hayır, yabancı dalgalardan gelen bayraklarla ilgili trend yoksa ...
 
Lesorub :
hayır, yabancı dalgalardan gelen bayraklarla ilgili trend yoksa ...
ona son derece olduğumu söyle! meşgul!
 
Ishim :
ona son derece olduğumu söyle! meşgul!


tamam akşam oldu bile...

 
Lesorub :


tamam akşam oldu bile...

Damla damla topluyoruz...
Evrenin bilgeliği başkalarına...
hoca verir...
 
Vizard_ :

ve pound duayı çizer ...

 
Hocam dikkat etmeyin sizi kıskanıyorlar
 
Neden suskunsun, Ey Ulu Olan?
1...759760761762763764765766767768769770771772773...1996
Yeni yorum