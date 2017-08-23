FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 766
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
e vra ertelemeye (Pazartesi günü yerleştirilir) ulaşacak ve düşecek ve hafta sona erecek.
euro (Pazartesi günü belirlenen) ertelemeye ulaşacak ve düşecek ve hafta sona erecek.
euro (Pazartesi günü belirlenen) ertelemeye ulaşacak ve düşecek ve hafta sona erecek.
Yani bizi affettin... yoksa hala görmezden mi geliyoruz?)))
hayır, yabancı dalgalardan gelen bayraklarla ilgili trend yoksa ...
ona son derece olduğumu söyle! meşgul!
tamam akşam oldu bile...
tamam akşam oldu bile...
Evrenin bilgeliği başkalarına...
hoca verir...
ve pound duayı çizer ...