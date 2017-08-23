FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 300

Ishim :
gücendirmek (((((

ama 10 kez alabilirsin. orada, bazı insanlar "tersine çevirme" stratejisini kullanır ve dayanabilene kadar daha fazlasını alır ....

İşhim, marketlere gittin mi? (aşağıya bakınız)

 
iIDLERr :
Siz nesiniz, gerizekalılar, karşı trendde mi? pozu bekleyin. nefik ticaret her gün. Dahası da olacaktır.
piyasa büyümeyle satar ve düşüşle satın alır)

teşekkür etmek.
 
new-rena :
ama 10 kez alabilirsin. orada, bazı insanlar "tersine çevirme" stratejisini kullanır ve dayanabilene kadar daha fazlasını alır ....
bu giriş seviyesiz çok basit))), genel olarak, temelde tra la la olan biri var .
 
tuma88 :
piyasa büyümeyle satar ve düşüşle satın alır)

teşekkür etmek.
Ve hem trend hem de karşı trend ticareti yapmaya devam ediyorum
 
Ishim :
bu giriş seviyesiz çok basit))), genel olarak, temelde tra la la olan biri var .
İşhim, marketlere gittin mi? (yukarıyı görmek).
 
Ishim :
gücendirmek (((((
Kim seni rahatsız ediyor öğretmenim?
Sonuçta, hayatta çok kırgınsın)))
 
new-rena :
İşhim, marketlere gittin mi? (yukarıyı görmek).
fiyat kullanıyorum. (sinyal olmadan sinyalsiz yükseldi ve düşecek)
 
Nikolai Romanovskyi :
Ve hem trend hem de karşı trend ticareti yapmaya devam ediyorum
Henüz o noktaya gelmedim.

teşekkür etmek!
 
ninjayı kim kullanır? veya hacimleri olan başka bir şey
 

Ana girişim seviyeleri, enerji birikimleri:

1.0940 - anahtar, aşağı dönüş.

1.0974 - zayıf, aşağı dönüş, geri alma.





