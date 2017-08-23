FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 300
gücendirmek (((((
ama 10 kez alabilirsin. orada, bazı insanlar "tersine çevirme" stratejisini kullanır ve dayanabilene kadar daha fazlasını alır ....
İşhim, marketlere gittin mi? (aşağıya bakınız)
Siz nesiniz, gerizekalılar, karşı trendde mi? pozu bekleyin. nefik ticaret her gün. Dahası da olacaktır.
teşekkür etmek.
piyasa büyümeyle satar ve düşüşle satın alır)
teşekkür etmek.
bu giriş seviyesiz çok basit))), genel olarak, temelde tra la la olan biri var .
gücendirmek (((((
Sonuçta, hayatta çok kırgınsın)))
İşhim, marketlere gittin mi? (yukarıyı görmek).
Ve hem trend hem de karşı trend ticareti yapmaya devam ediyorum
teşekkür etmek!
Ana girişim seviyeleri, enerji birikimleri:
1.0940 - anahtar, aşağı dönüş.
1.0974 - zayıf, aşağı dönüş, geri alma.