FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 103
Bir piç))) Senka yarım akıllı ayrıldı)))) Yanmak))))))))))))))))))))
Sana ticaretten anlamadığını söylemiştim ve gördüğün gibi haklıyım. Kurallara göre bir giriş varsa neden düşünelim? sadece beklemek zorunda veya veya.
benim neyi anladığımı, benim neyi anlamadığımı nereden biliyorsun?))))))) ve piyasaya düşünmeden giriyorsan, hangimiz açıkça anlamaz)))
Şüphesiz sen her şeyin en iyisisin. Şimdi tüm SİZİN düşüncelerinizi özenle yazıyoruz.
Her girdiyi düşünürseniz, hiçbir şey işe yaramaz!
Sadece aptallar yüksekten satar ve dipten alır!
Neden düşünüyorum? Ticaret hakkında yazmayın - bu aptalca!
(c) Her Şeye Gücü Yeten İşim
Tüm dünya, hepimizin içinde yaşadığı delikleri ve yuvaları aydınlatacak her şeyi kapsayan bilgeliğinizi öğrenecek. )))
benim neyi anladığımı, benim neyi anlamadığımı nereden biliyorsun?))))))) ve piyasaya düşünmeden giriyorsan, hangimiz açıkça anlamaz)))
sözlerinizden)))) ve ekran görüntülerinden))))). Yayılmanın bir noktadan daha az olduğu keneler üzerinde ticaret için gelecek, böyle bir komisyoncu ile tanışma tehlikesinde değilsiniz. Sadece aynı sıvıyı atabilirsin.
bir noktadan daha az yayıldı mı? vadeli işlemlerde? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa git bir şey öldür
"Yaygınlığın bir puandan az olduğu kene ticareti için gelecek" Başyapıt)))))
Eh, ticaret hakkında daha fazla yazmayın - bu sizi aptal yapar. Sadece akıcı))))
Bunun için gidiyoruz )))
Şüphesiz sen her şeyin en iyisisin. Şimdi tüm SİZİN düşüncelerinizi özenle yazıyoruz.
Trol olduğunuz için her şeyi çarpıtıyorsunuz. Kelimenin tam anlamıyla, girişler ÇB kurallarına uygunsa ve SL'si varsa, girdikten sonra düşünmeye gerek yok dedim.
Aslında, her girdi için aynı şeyi düşünmek gerekli değildir - eğer kurallar resmileştirildiyse. Bazı arızalarda SL serisi - aracın kendisini düşünmek gerekebilir.