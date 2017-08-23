FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 97
konuşma bitti, nasıl davranacağını bilmiyorsun.
Bana tekrar eurodan bahset
Sensei dur ipucu anlaşıldı dur silindi her şey dur daha fazla talimat beklemeyi bırak dur
Hedef 1.0650 olan bir aşağı dalga var ve içeride olan şey çoğunlukla haftalık gürültü... Daha fazla gürültü...
Spekülatörlerin (Merkez Bankası, MM, hedge fonları ve biz de dahil olmak üzere Forex'e yakın diğer parazitler - tüccarlar) oranı etkilemediğine kendimiz karar verdiğimiz için, mevcut "enayiler" var. Onlar ve sadece onlar piyasayı çekiyorlar.
Belki bu örnek çok şeyi açıklar:
Diyelim ki birisi (akıllı para) aşağıdaki bilgilere sahip:
1) eğer fiyat Top'a yükselirse, o zaman birileri 1000'lik büyük bir hacim satın alacak ( al stop emri ),
2) ve fiyat Cnis'in altına düşerse. o zaman birisi 1000'lik büyük bir hacim satacak (satmayı durdur emri)
sonra akıllı para 1) fiyatı Yukarıya yükseltir 2) orada 1000 satar 3) fiyatı Aşağıya düşürür 4) orada 1000 satın alır
toplam akıllı para 1000 * (Yukarı - Aşağı) kazanacaktır.
Daha doğrusu, fiyat yukarı ve aşağı hareketinde akıllı para, fiyatları Yukarı'dan Aşağıya kaydırmak için gerekli olan yayılmayı * kaybedecektir.
ve dikkatli bir değerlendirme üzerine, fiyat ilk konumuna geri dönecektir - yani, fiyat değişimi geçici olacaktır ve deyim yerindeyse, spekülasyonun genel olarak piyasayı hareket ettirmediğini teyit etmektedir.
Tip ayrıntıları:
ps
Aslında bu kısmen belirli bir örnekten aklıma geldi:
http://take-profit.org/banksfull.php Danske 1.5625'te uzun GBP/USD'ye gitti ve hedef 1.5815'te ve zararı durdur 1.5535'te
yani - fiyat 1.5625 seviyelerine ulaştı - ve sonra zararı durdurmaya indi,
görünüşe göre birçok banka bu pazarın gerçek köpekbalıklarının kurbanı
ps ps
Bu basit planın hayata nasıl uygulanabileceğini anlamak istiyorum.
sonuçta, durdurma emirlerini bilmeniz gerektiği ortaya çıktı - ama nasıl bileceksiniz? bir bardakta borsada değiller ...
ilginç VCA hakkında mı?
poundda 155496'ya ve tekrar 155183'e mi düşüyoruz?
ZY Funtik uzun süre koşum takımı
çoklu kitapçık
1) Tüm cildin alınması/satılması gerekli değildir. Hareketin başlangıcının görünümünü oluşturmak için (büyük olasılıkla kendinizden) bir miktar hacim satın almanız yeterlidir. Gerisini kalabalık halledecek.
2) İlkinden izler. Limit ticareti yaparsa, farkı ödemez, komisyonu borsa pahasına öder.
Nasıl biliyorlar? Cam yok mu? Pekala, ilk soru kendiliğinden ortaya çıkıyor - bunu nasıl bildiniz? )) İkincisi, bu Danske'nin seviyeleri diğerlerinden pek farklı değil - takas / takas dışı ...
Ama yine de - tüm sesi aynı seviyeye getireceğinden nasıl emin olabilir? Kimse onların seviyesini savunmayacak mı? Piyasada yalnız değil.
dünkü kapalı poz:
