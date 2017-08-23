FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 522
Bırakacağım. Kiminle kalacaksınız gençler? )))
böylece Eski ile birlikte kalacaksınız - biri peygamber ve biz bir dalkavuğuz - şarkı söylediler)))
ne kadar acınasısın
Hatırlıyorum oğlum, Yahudileri ve Audileri tuzladığını, orası nasıl, depoyu doldurdun?
Zavallı haklısın herkesin soytarılar gibi şakacıları var ama yine yarım kalmış bir şeyim var...
manzara,
İyi palyaçolar bu günlerde nadirdir.
Sensei'yi bize geri ver...
Hatırlıyorum oğlum, Yahudileri ve Audileri tuzladığını, orası nasıl, depoyu doldurdun?
Zavallı haklısın herkesin soytarılar gibi şakacıları var ama yine yarım kalmış bir şeyim var...
Burada onları yayınlamak için herhangi bir anlaşma hatırlamıyorum. altın sayılmaz ;)
evet, onlarla yumuşaksın ... burun deliklerini aç ve ağır işlere git.
Hayır, sen onu evcilleştirmen gerekiyor, ormandan vahşi olduğunu görüyorsun.
Her ne kadar bu hocadan bir anlam çıkmayacağını düşünsem de uzaktan da olsa zeka eksikliği var.
ne tavırları? kelimelere daha dikkatli olmalısın o zaman ... ato senin için bir şeyler koparacaklar ...))
Korkma amca şaka yapıyor kaçma)
Ne olursa olsun olmayacak...
Tamam, şimdilik burada oyna, sonra döneceğim ve senden şikayet edip etmediklerini gör.
Altın talebi altı yılın en düşük seviyesinde
Altı ay boyunca küresel altın talebi %12 düştü.
The Wall Street Journal, Dünya Altın Konseyi'nin bir raporuna atıfta bulunarak, küresel altın talebi 2015'in ikinci çeyreğinde %12 düşerek altı yılın en düşük seviyesine geriledi.
Bu yılın Mart-Haziran ayları arasında fiziki talep, 2014 yılının aynı döneminde 1.038 tona karşılık 914,9 ton altın olarak gerçekleşti.
Her şey. Kırmızı satmaya başladık. Arzu edilir, 1050 verirlerse, satmak için daha iyi bir yer vardır)))