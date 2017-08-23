FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 522

öğretmen :
ne kadar acınasısın
öğretmen:
ne kadar acınasısın

Hatırlıyorum oğlum, Yahudileri ve Audileri tuzladığını, orası nasıl, depoyu doldurdun?

Zavallı haklısın herkesin soytarılar gibi şakacıları var ama yine yarım kalmış bir şeyim var...

 

manzara,


 

İyi palyaçolar bu günlerde nadirdir.

Sensei'yi bize geri ver...

 
stranger :

İyi palyaçolar bu günlerde nadirdir.

Sensei'yi bize geri ver...

evet, onlarla yumuşaksın ... burun deliklerini aç ve ağır işlere git.
 
stranger :

Ben hiçbir şeyi tuzlamıyorum. restoranlardaki şefler beni tuzlar ... bu konuda çok şey biliyorlar ...

Burada onları yayınlamak için herhangi bir anlaşma hatırlamıyorum. altın sayılmaz ;)
 
iIDLERr :
Hayır, sen onu evcilleştirmen gerekiyor, ormandan vahşi olduğunu görüyorsun.

Her ne kadar bu hocadan bir anlam çıkmayacağını düşünsem de uzaktan da olsa zeka eksikliği var.

 
iIDLERr :
ne tavırları? kelimelere daha dikkatli olmalısın o zaman ... ato senin için bir şeyler koparacaklar ...))
 
tamam, burada seninle konuşacak başka bir şey yok... mutlu kal. Veda!
 
Teacher :
Korkma amca şaka yapıyor kaçma)

Ne olursa olsun olmayacak...

Tamam, şimdilik burada oyna, sonra döneceğim ve senden şikayet edip etmediklerini gör.

 

Altın talebi altı yılın en düşük seviyesinde

Altı ay boyunca küresel altın talebi %12 düştü.

The Wall Street Journal, Dünya Altın Konseyi'nin bir raporuna atıfta bulunarak, küresel altın talebi 2015'in ikinci çeyreğinde %12 düşerek altı yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bu yılın Mart-Haziran ayları arasında fiziki talep, 2014 yılının aynı döneminde 1.038 tona karşılık 914,9 ton altın olarak gerçekleşti.

Her şey. Kırmızı satmaya başladık. Arzu edilir, 1050 verirlerse, satmak için daha iyi bir yer vardır)))

