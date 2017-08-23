FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 389

azfaraon :
Ekranıma bir bak pliz üstte satıyorum alımları alttan asmak.. Alımları kapatmayı düşünüyorum ya da booda...
http://forum.alpari.ru/index.php?/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-17 sayfa 17
 
.
 

Ishimka ne için yasaklandı?

Gereksiz linklerin öğretmenler tarafından değil otobanda temizlenmesini sağlayın....

 
Funtik sinirleri sallar. Satın almak istedim ama yine sınırı koruyordum.
new-rena :
sellka ve çuha tek bedende kesilir. artık çalışmıyorlar. Bence harrier uzun boylu. gerisini düşün.
Teşekkür ederim .. Sadece mekan çok lezzetli... Satmamak günah... En az 1.3080 parlıyor
 
ÇOCUKLAR!!!
Bir şekilde dalganın kanalından çıktım !!!
Kapalı pozlara ve şimdi açık olana bakın!



Kapalı pozlar - hemen hemen her gün orada anlaşmalar yapıldı ve her gün kapandı.
Resmin alt kısmı hakkında ne söylenemez (açık pozlar).
 
nostaljiye düştüğüm bir şey ... ve depreeessia.
Bu kaltak tahmine göre gitmedi.
 
pako :
teşekkür etmek )

Not alıyor musun? )))
 
Beyler moderatörler, Ishimka'nın suçu ne anlamadım? dedikleri halde...
 
Владимир Жириновский :
Tuma, denge için çalışıyorsun ama eşitlik için çalışmalısın. Denge para değildir.
