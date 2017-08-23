FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 70
Size zaten yüzlerce kez söylendi ... patatesler sadece pazarda satılmıyor ... aynı zamanda köşede ...
Ayrıca fiyatı benzinin fiyatına bağlı olabilir ... bu yüzden önce getirmeniz gerekiyor ... vb ...
Sopalarla ticaret yapacak biri var)))
Sadece tabloya bakarak bir önseziyle başarılı bir şekilde ticaret yapmak varken neden işleri karmaşık hale getiresiniz ki! Piyasaya yapılan tüm enjeksiyonların, hacimlerin, vadeli işlemlerin, opsiyonların vb.
ama bu geçmişte kaldı. İşte yoldaşlar biraz gelecek görüyor))
A la Sensei)))
Büyücü, bir şiir yaz, ha? iyi, en kötüsü, Asya'yı sür ...
Düşüyor... tohumlar düşüyor...
Gözyaşları gibi...
sen bahardan başla
Zogman, görünüşe göre hiç basit bir çarşıda ticaret yapmamışsın)))
Pazarı böyle hayal ettiler, bir avuç patates satıcısı, herkes için fiyat kilo başına on kadar, pahalı, inanılmaz pahalı, alıcı yok, sessizlik.
Şimdi de orada bir piyasa yapıcı olduğunu düşünelim. Karşı taraf yoksa, işleme karşı taraf olarak hareket etmekle yükümlüdür . Ve satmak isteyen herkesten on tane alır. Bu neye yol açar? Fiyat 11'e yükseldi. Sonra ne olur? İnsanlar yarının daha da pahalı olabileceğini görerek almak için acele ediyor, fiyat 12, 13, 14, alıcı gitti. Patates stokları tükeniyor. Onları 12,13,14,15'te kim satıyor? 10-11'de satın aldığı aynı mm, likidite sağlar, yani satıcılar zaten patates bittiğinde, kendini atar, hacim ölçeğin dışına çıkar. VE? Sıradaki ne? Fiyat düşüyor. Sana olan sevgim bu kadar.)
MM aynı anda 2 tarafta olmalıdır. Ve patates pazarı burada tamamen uygun değil. Patates pazarında fiziksel olarak yalnızca satıcılar bulunur. Ve uygulamaları tezgahta. Alıcıların fiyatını kimse bilmiyor. Ticaretin başlangıcına kadar. Ama zaten bir açık artırma gibi görünüyor.
Örneğinizden - MM 2 sipariş almalıydı - 10'da satış ve 9'da satın alma için !!! MM, herhangi bir zamanda, kendisinden veya limit emri veren başka bir MM'den alım veya satım yapmak zorunda değildir! Bazı insanların düşündüğü gibi, fiyatı hareket ettirmeniz gerekiyorsa, bunu yapmak mantıklıdır. Ama bu başka bir operadan. Diğer insanların yaptığı da bu.
Fiyat, ancak gerçek bir satıcı/alıcı piyasaya girdikten sonra herhangi bir yönde hareket edecektir.
ZY Bu, poşetleri yuvarlamanız için değil (patatesli)
kilit nokta "fiyat 11'e yükselir" - neden? fiyat 10'du, 9'a da düşebilir - mm kayıp olacak ...
ve mantığınıza göre, 9 olursa, 8 olur ve sonra 7 olur ....
çarşı hakkında - eşanjörün forumda nasıl çalıştığı sorusunu sordum - kimse de cevaplayamıyor - ama tüm parmaklar bükülüyor, ki bu onlar için açık ...
iplik,
Basit bir Moskova eşanjörünün nasıl çalıştığını anlamıyorum (adım adım algoritma - hangi yayılma ayarlanacak, nerede engellenecek, birçok seçenek var - ayrıntılı olarak yazdım)
- yani anlamıyorum - söyleyebilir misin? Yoksa süper gizli bilgi mi?
eşanjör - minyatür forex - biz sıradan insanlar için mm (likidite sağlayıcı) ...
burada acele ettim, ipliği dikkatlice okumadım, ikinci okumada daha netleşiyor
mantıklı geliyor - insanlara 10'a satmanın maliyeti var - kimse satın almıyor - iyi düşünüyoruz, o zaman fiyatı düşürebilir,
ama sonra biri gelir ve satın almaya başlar - nix - herkes, ya patatesler biterse ve bende yeterli olmazsa - satın almak için koşarlarsa, diye düşünmeye başlar,
talep vardı, fiyat arttı
- Yine iplik sayesinde mantıklı görünüyor,
mm, bununla hiçbir ilgisi yok - kesinlikle, kesinlikle, ama muhtemelen pazarı anlamak için yararlıdır ...
Saçmalık!!!
Danila
mm kasada değil, orası kesin,
ancak iplikçik görünüşe göre şöyle yazıyor:
mantıklı geliyor - insanlara 10'a satmanın maliyeti var - kimse satın almıyor - iyi düşünüyoruz, o zaman fiyatı düşürebilir,
ama sonra biri gelir ve satın almaya başlar - nix - herkes, ya patatesler biterse ve bende yeterli olmazsa - satın almak için koşarlarsa, diye düşünmeye başlar,
talep vardı, fiyat arttı
sadece bir şekilde ciltlere bağlamanız gerekiyor - belki bir şekilde
ilk aşamada, biri 10 aldığında hacimler küçük,
ve sonra insanların türü koştu, hacimler arttı,
ya da değil...
iplik farklı düşünüyor gibi görünüyor
belki 10 alıcı - büyük bir hacim - ve sonra kalabalık koşarak geldi ve kalabalık küçük - küçük hacimleri var